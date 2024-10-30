رشا رزق.. صوت يعيدنا إلى براءة الطفولة الأولى

صحيح، لكن الجانب الإنساني سيظل موجوداً دائماً. من المؤكد أن الإنتاجات الأخيرة تتخذ منحى أكثر حيوية، لكنها لن تفتقر أبداً إلى الجانب الإنساني. على سبيل المثال، مسلسل "أبطال الديجيتال" (Digimon Adventures) - الذي بدأ بثه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - يسلط الضوء على الصداقة والولاء وأهمية هذه القيم. وبالمثل، كان الجانب الكوميدي حاضراً دائماً منذ أيام توم وجيري، وسيستمر في الوجود. لذلك، سيؤكد المحتوى الأساسي دائماً على القيم الإنسانية؛ لكنه يتخذ شكلاً جديداً بناءً على العصر الذي نعيش فيه.