رسالة "باد باني" للمهاجرين تتصدر التريند وتلامس قلوبَ الملايين

لم تكن عروضه في "سوبر بول" هي الوحيدة التي جعلت اسم "باد باني" يتصدر محركات البحث، بل إن صدى كلماته المؤثرة في حفل جوائز "غرامي 2026" لا يزال يتردد في فضاء الإنترنت. فعقب فوزه بجائزة "ألبوم العام" عن عمله Debí Tirar Más Fotos، استثمر النجم العالمي تلك اللحظة التاريخية ليوجه رسالة حب وتضامن إلى الملايين الذين يعيشون بعيداً عن أوطانهم.

بكلمات مفعمة بالعاطفة، قال بينيتو: "أهدي هذه الجائزة لكل أولئك الذين اضطروا لمغادرة ديارهم وبلدانهم لمطاردة أحلامهم". وسرعان ما تحولت هذه الجملة إلى "مانيفستو" إنساني، حيث استخدم آلاف المبدعين — من أمريكيين وفلبينيين وعرب — هذا المقطع الصوتي لمشاركة رحلاتهم الشخصية، موثقين لحظات الوداع المريرة في المطارات، ومشاق البدايات، وأمل العودة.

صدى الرسالة في الإمارات

في دولة الإمارات، التي تعد نموذجاً عالمياً للتعايش باحتضانها لأكثر من 200 جنسية، لامست كلمات "باد باني" وتراً حساساً لدى المقيمين الذين بنوا حياتهم بعيداً عن مساقط رؤوسهم.

تقول مصممة الأزياء الإيطالية المقيمة في دبي، باميلا كوينزي: "أعلم تماماً معنى أن تترك بلدك لتلاحق حلمك. لقد انتقلت من نيويورك إلى دبي في عام 2023، وتبنيت رسالة باد باني لأنني شعرت بها في أعماقي. أنا ممتنة لهذا الفصل الجديد المليء بالفرص في الإمارات".