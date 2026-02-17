رسالة "باد باني" للمهاجرين تتصدر التريند وتلامس قلوبَ الملايين

لم تكن عروضه في "سوبر بول" هي الوحيدة التي جعلت اسم "باد باني" يتصدر محركات البحث، بل إن صدى كلماته المؤثرة في حفل جوائز "غرامي 2026" لا يزال يتردد في فضاء الإنترنت. فعقب فوزه بجائزة "ألبوم العام" عن عمله Debí Tirar Más Fotos، استثمر النجم العالمي تلك اللحظة التاريخية ليوجه رسالة حب وتضامن إلى الملايين الذين يعيشون بعيداً عن أوطانهم.
بكلمات مفعمة بالعاطفة، قال بينيتو: "أهدي هذه الجائزة لكل أولئك الذين اضطروا لمغادرة ديارهم وبلدانهم لمطاردة أحلامهم". وسرعان ما تحولت هذه الجملة إلى "مانيفستو" إنساني، حيث استخدم آلاف المبدعين — من أمريكيين وفلبينيين وعرب — هذا المقطع الصوتي لمشاركة رحلاتهم الشخصية، موثقين لحظات الوداع المريرة في المطارات، ومشاق البدايات، وأمل العودة.
في دولة الإمارات، التي تعد نموذجاً عالمياً للتعايش باحتضانها لأكثر من 200 جنسية، لامست كلمات "باد باني" وتراً حساساً لدى المقيمين الذين بنوا حياتهم بعيداً عن مساقط رؤوسهم.
تقول مصممة الأزياء الإيطالية المقيمة في دبي، باميلا كوينزي: "أعلم تماماً معنى أن تترك بلدك لتلاحق حلمك. لقد انتقلت من نيويورك إلى دبي في عام 2023، وتبنيت رسالة باد باني لأنني شعرت بها في أعماقي. أنا ممتنة لهذا الفصل الجديد المليء بالفرص في الإمارات".
وبينما غادر البعض بحثاً عن الطموح، كانت رسالة الفنان اللاتيني ملاذاً لمن أجبرتهم الظروف القاسية على الرحيل. بالنسبة لساندرا عيسى، المغتربة السورية، لم يكن الرحيل خياراً بل ضرورة فرضتها الحرب والزلازل. تروي ساندرا تجربتها قائلة: "صعود الطائرة وحيدة في الرابعة فجراً وبحوزتي مبلغ ضئيل جداً وتساؤلات لا تنتهي، كانت تجربة غيرت مجرى حياتي. رسالة بينيتو كانت بمثابة عناق دافئ لكل روح شجاعة غادرت منطقة الراحة بحثاً عن الأمان".
وفي ذات السياق، شاركت السودانية إسراء محمد مقاطع من حياتها قبل الحرب، معبرة عن شعورها بالانتماء لآلاف الأشخاص عبر هذا المقطع الصوتي الفيروسي: "لقد حزمنا الخوف في حقائبنا وغادرنا بيوتنا بحثاً عن المستقبل. كلمات باد باني جعلتنا نشعر بأن قصصنا تُرى وتُسمع أخيراً".
تجاوزت كلمات باد باني حدود الموسيقى لتصبح جسراً يربط بين الثقافات واللغات. فقد أثبتت هذه الظاهرة أن الفن، حين يلامس قضايا الهوية والانتماء، يتحول إلى أداة قوية لمواجهة الكراهية بالحب، ويذكرنا بأن خلف كل مغترب قصة تضحية، وبأن الحلم هو اللغة الوحيدة التي يفهمها الجميع بلا ترجمة.