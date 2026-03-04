رسائل طمأنينة من "عالم التجميل" بدبي: دعوة للوحدة والصلاة من أجل السلام

شاركت قطب التجميل ومؤسسة هدى بيوتي، هدى قطان، رسالة تأمل وامتنان مع ملايين متابعيها على إنستغرام في 4 مارس، قائلة إن الأحداث الأخيرة في المنطقة قد ذكّرت الكثيرين بمدى حظهم للعيش في مكان يشعرون فيه بالأمان.

في قصة على إنستغرام، قالت قطان إن الأيام القليلة الماضية كانت “تذكيرًا متواضعًا” بأن الأمن ليس حقيقة للجميع.

“لقد كانت الأيام القليلة الماضية تذكيرًا متواضعًا بأن العديد من الناس لا يتمتعون بالحماية أو الأمان الذي يعتبره الكثير منا أمرًا مسلمًا به،” كتبت.

في إشارة إلى التطورات في الشرق الأوسط، قالت إنها تشعر بالامتنان للعيش في مكان يوفر شعورًا بالأمان، مع إدراكها أن آخرين يواجهون عدم اليقين.

“مع كل ما يحدث في الشرق الأوسط، أنا ممتنة جدًا للعيش في مكان أشعر فيه بالأمان، ومع ذلك نعلم أن هذا ليس الواقع بالنسبة للكثيرين. الجميع يستحق العيش بسلام والشعور بالأمان في منزله،” أضافت.

وقالت قطان أيضًا إنها تضع المتضررين من الوضع في أفكارها وصلواتها، معربة عن أملها في السلام والأمان.

“لكل من يمر بالجنون الذي يحدث الآن، يرجى العلم أنني أضعكم في أفكاري وأدعو لكم بالسلامة والأمان للجميع.”

واختتمت بالتأكيد على أهمية دعم المجتمع خلال اللحظات الصعبة.

“لحظات كهذه هي تذكير قوي بمدى أهمية المجتمع، وأهمية الاطمئنان على بعضنا البعض، ودعم بعضنا البعض، وتقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة.”

تأتي رسالتها بعد أيام من مشاركة أختها، رائدة الأعمال منى قطان، منشورًا تأمليًا أيضًا. لقد اتخذت نهجًا أكثر ليونة تجاه الوضع، محولة التركيز بعيدًا عن دورة الأخبار سريعة التغير نحو قوة الإيمان والوحدة خلال الأوقات العصيبة.

في رسالة شاركتها مع جمهورها، شجعت الناس على التجمع في الصلاة ودعم مجتمعاتهم.

“الآن هو الوقت للتجمع في الصلاة. دعونا نرفع أصواتنا من أجل سلامة أحبائنا وعائلاتنا ومنازلنا ومجتمعاتنا،” جاء في جزء من منشورها.

المنشورات هي جزء من موجة أوسع من الرسائل من شخصيات عامة ومؤثرين في الإمارات العربية المتحدة الذين تحدثوا عن السلامة والمرونة ودعم المجتمع في الأيام الأخيرة.

كما أشادت أصوات مؤثرة، بمن فيهم رائد الأعمال أنس بوخش ومقدم البرامج الإذاعية كريس فيد، بقيادة الإمارات العربية المتحدة’ وبنيتها التحتية الأمنية، مسلطين الضوء على شعور الطمأنينة الذي يشعر به العديد من المقيمين على الرغم من التوترات الإقليمية المتزايدة.