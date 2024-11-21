رحيل نجم السينما المالايالامية "ميغانثان" عن عالمنا

رحل عن عالمنا اليوم الخميس 21 نوفمبر الممثل المالايالامي الشهير "ميغانثان" عن عمر ناهز الستين عاماً. وأفادت التقارير أن النجم قد وافته المنية إثر مضاعفات مرض رئوي أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.