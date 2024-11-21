ترفيه
رحيل نجم السينما المالايالامية "ميغانثان" عن عالمنا
ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن جنازة الراحل ستُقام في وقت لاحق من اليوم بمنزله في "شورانور" بولاية "بالاكاد".
رحل عن عالمنا اليوم الخميس 21 نوفمبر الممثل المالايالامي الشهير "ميغانثان" عن عمر ناهز الستين عاماً. وأفادت التقارير أن النجم قد وافته المنية إثر مضاعفات مرض رئوي أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن جنازة الراحل ستُقام في وقت لاحق من اليوم بمنزله في "شورانور" بولاية "بالاكاد".
وقد ترك "ميغانثان" خلفه زوجته "سوسميثا" وابنته "بارفاثي".
"ميغانثان" هو الابن الثالث للممثل المالايالامي الشهير "بالان ك. ناير" وزوجته "سارادا ناير". وقد سار على خطى والده، فقضى معظم حياته المهنية في لعب أدوار شريرة.
ومن أبرز أعماله السينمائية: "بانشاجني" و"شاميام" و"بهوميجيتام" و"تشينكول" و"راجاداني" و"برايكارا بابان" و"رشترام"، وغيرها الكثير.