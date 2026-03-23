رحيل نجمة أفلام الرعب "كاري آن فليمنج"عن عمر 51 عاماً

توفيت الممثلة الكندية كاري آن فليمنج، المعروفة بأدوارها في أفلام الرعب مثل iZombie و Supernatural، عن عمر يناهز 51 عامًا.
وقد تركت فليمنج وراءها ابنتها، مادالين روز.
صرح جيم بيفر، زميلها في مسلسل Supernatural، لمجلة Variety أن فليمنج توفيت بسبب مضاعفات سرطان الثدي.
صرح ممثل فليمنج لمجلة People أن فليمنج توفيت في كندا في 26 فبراير. وقال الممثل: "توفيت بسلام بجانب أحبائها". "لقد كان شرفًا عظيمًا أن نعرف كاري. لقد كانت روحًا جميلة وملهمة، وقبل كل شيء، طيبة. سنفتقدها كثيرًا."
على الرغم من أنها اشتهرت بأدوارها في أفلام الرعب، إلا أنها شاركت أيضًا في الكوميديا الرومانسية Good Luck Chuck وفيلم الحركة الخيالي In The Name Of The King. وقد مثلت إلى جانب نجوم مثل جيسيكا ألبا، وجيسون ستاثام، وراي ليوتا، ودين كوك، وغيرهم.
في منشور على فيسبوك الشهر الماضي، استذكر جيم بيفر، الذي لعب دور زوج فليمنج في Supernatural، كيف تقاربا بسبب وجود ابنتين تحملان نفس الأسماء بالضبط.
"لقد كانت قوة حيوية ونوايا حسنة وطبيعة جيدة بشكل مدهش، مع ضحكة ساحرة وشخصية رائعة للغاية لم يبدو أنها تحتوي على زر إيقاف." كتب بيفر، 75 عامًا.
"لقد 'التقينا بشكل لطيف'، بلغة هوليوود. بينما كنا نجلس في موقع التصوير قبل مشهدنا الأول، نتبادل التحيات ونكسر الجليد كما يفعل الممثلون عندما يتم إقرانهم لأول مرة في مشهد، ذكرت اسم مادلاين روز. لقد شعرت بالارتباك، لأن هذا هو اسم ابنتي، ولم يكن هناك سبب يدعو كاري لمعرفته. قلت بتردد، 'من هي مادلاين روز؟' قالت، 'أوه، هذه ابنتي.' قلت، 'انتظري. هذه ابنتي أنا.'"
ولدت في نوفا سكوشا بكندا عام 1974، ونشأت في كولومبيا البريطانية. جاءت فرصتها الأولى في المسلسل التلفزيوني Viper عام 1994. تبع ذلك دور في الكوميديا الرياضية لآدم ساندلر Happy Gilmore.
تلت ذلك مجموعة من الأدوار الثانوية حتى فيلم Masters of Horror، من إخراج داريو أرجينتو. أثبت فيلم الرعب لعام 2005 أنه نقطة انطلاقها الكبيرة، والذي أكسبها أيضًا إشادة نقدية. تلت ذلك ظهورات في عروض رعب أخرى، بما في ذلك The Tooth Fairy و Bloodsuckers.
تضمنت أعمالها التلفزيونية الأخرى Supergirl، Continuum، Alice، Knights of Bloodsteel، The 4400، The L Word، Smallville، The Dead Zone، Stargate SG-1 و Secret Agent Man.
كان لها دور متكرر لمدة خمسة مواسم بشخصية كاندي بيكر في مسلسل iZombie على قناة CW’.