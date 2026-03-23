رحيل نجمة أفلام الرعب "كاري آن فليمنج"عن عمر 51 عاماً

"لقد 'التقينا بشكل لطيف'، بلغة هوليوود. بينما كنا نجلس في موقع التصوير قبل مشهدنا الأول، نتبادل التحيات ونكسر الجليد كما يفعل الممثلون عندما يتم إقرانهم لأول مرة في مشهد، ذكرت اسم مادلاين روز. لقد شعرت بالارتباك، لأن هذا هو اسم ابنتي، ولم يكن هناك سبب يدعو كاري لمعرفته. قلت بتردد، 'من هي مادلاين روز؟' قالت، 'أوه، هذه ابنتي.' قلت، 'انتظري. هذه ابنتي أنا.'"