رحيل "مينا جانيش" إحدى أبرز نجمات السينما المالايالامية

وقدّمت الممثلة الراحلة خلال مسيرتها الفنية الحافلة أكثر من 100 فيلم، برزت فيها بأدوار رئيسية لا تُنسى في أعمال مثل "فاسانثيوم لاكشميوم بين نيانيوم" و"فالكانادي" و"ناندانام" و"ميشا مادهافان" و"بوناراديفاسام" وغيرها الكثير.