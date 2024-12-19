ترفيه
رحيل "مينا جانيش" إحدى أبرز نجمات السينما المالايالامية
سيُشيع جثمانها إلى مثواه الأخير في "شانتيثيرام بشورنور".
رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس الممثلة المخضرمة "مينا جانيش"، أحد رموز السينما المالايالامية، عن عمر ناهز 82 عاماً، وفقاً لمصادر إعلامية هندية.
وقد كانت الممثلة الراحلة تخضع للعلاج من أمراض متعلقة بالشيخوخة في ولاية كيرالا. ووافتها المنية في منطقة بالاكاد، حسبما أوردت وسائل الإعلام المحلية.
وسيُشيع جثمانها إلى مثواه الأخير في "شانتيثيرام بشورنور".
وقدّمت الممثلة الراحلة خلال مسيرتها الفنية الحافلة أكثر من 100 فيلم، برزت فيها بأدوار رئيسية لا تُنسى في أعمال مثل "فاسانثيوم لاكشميوم بين نيانيوم" و"فالكانادي" و"ناندانام" و"ميشا مادهافان" و"بوناراديفاسام" وغيرها الكثير.
وكانت قد نشأت في كنف الفن، فوالدها هو الممثل التاميلي "كي بي كيسافان"، وكانت بدايتها على خشبة المسرح.