رحيل مبكر للممثلة الكورية "كانج سيو ها" عن 31 عاماً

أثار الموت المفاجئ للممثلة الكورية الجنوبية "كانج سيو ها" عن عمر ناهز 31 عامًا صدمة معجبيها في جميع أنحاء العالم.

توفيت النجمة الشهيرة في 13 يونيو بعد معركة مع سرطان المعدة، حسبما أكدت قناة سومبي الترفيهية الكورية.

أفادت تقارير إعلامية منذ ذلك الحين بأنه تم تشييد مذبح تذكاري في الغرفة 8 بقاعة الجنازات بمستشفى سانت ماري بسيول. وسيُشيع جثمانها في الساعة 7:40 صباحًا يوم 16 يوليو، وستُدفن في هامان، بمقاطعة جيونجنام.

من بين من نعوا النجم بارك جو هيون، الذي كتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "أدعو لراحة الفقيدة. أومجي... لا تمرضي هناك وحافظي على ابتسامتك الجميلة".