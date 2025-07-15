رحيل مبكر للممثلة الكورية "كانج سيو ها" عن 31 عاماً

أثار الموت المفاجئ للممثلة الكورية الجنوبية "كانج سيو ها" عن عمر ناهز 31 عامًا صدمة معجبيها في جميع أنحاء العالم.
توفيت النجمة الشهيرة في 13 يونيو بعد معركة مع سرطان المعدة، حسبما أكدت قناة سومبي الترفيهية الكورية.
أفادت تقارير إعلامية منذ ذلك الحين بأنه تم تشييد مذبح تذكاري في الغرفة 8 بقاعة الجنازات بمستشفى سانت ماري بسيول. وسيُشيع جثمانها في الساعة 7:40 صباحًا يوم 16 يوليو، وستُدفن في هامان، بمقاطعة جيونجنام.
من بين من نعوا النجم بارك جو هيون، الذي كتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "أدعو لراحة الفقيدة. أومجي... لا تمرضي هناك وحافظي على ابتسامتك الجميلة".
إليك 5 أشياء لم تكن تعرفها عن النجم:
1. كانت كريمة للغاية
بعد إعلان خبر وفاتها بفترة وجيزة، نشر أحد أفراد عائلتها المفترضين فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُسلّط الضوء على لحظات من حياتها. في المنشور، كتب الشخص عن الألم الذي عانت منه كانغ سيو ها أثناء خضوعها للعلاج من مرضها. وأضاف المنشور: "مع أنكِ لم تستطيعي الأكل لشهور، أصريتِ على دفع ثمن وجباتي ببطاقتكِ الخاصة، ولم تسمحي لي أبدًا بتفويت وجبة. ملاكي، الذي رحل عنا باكرًا جدًا. حتى مع تحملكِ كل شيء بمسكنات الألم، قلتِ إنكِ ممتنة لأن الأمر لم يكن أسوأ، وشعرتُ بالخجل الشديد. أختي العزيزة، لقد مررتِ بالكثير. أتمنى أن تكوني سعيدة وخالية من الألم حيث أنتِ الآن".
2. كانغ سيو ها لم يكن اسمها الحقيقي
وُلدت نجمة مسلسلات كورية مثل "الحب الأول مجددًا" و"محققات تلميذات المدارس" و"التجمع" و "عبر الأمواج" في بوسون في 13 يونيو 1994. اسمها الحقيقي كانغ يي وون، وتخرجت من الجامعة الوطنية الكورية للفنون.
3. لقد عملت حتى النهاية
لم تدع كانغ سيو ها، الممثلة الشغوفة، معاناة مرضها المزمن تُبعدها عن العمل. فقد انتهت مؤخرًا من العمل على مسلسل "في الشبكة" ، أو "مانغنين" ، وفقًا لما أوردته صحيفة سبورتس خان الكورية. سيُعرض هذا المسلسل بعد وفاتها، ويشارك في بطولته أيضًا الممثلان كيم سون هو (من أعماله " عندما تمنحك الحياة اليوسفي") وبارك غيو يونغ (من أعماله "لعبة الحبار " الموسم الثاني والثالث).
4. الدور الأول
لم تبدأ الممثلة، المعروفة بأدائها المتقن، مسيرتها الفنية بظهورها الأول على الشاشة الكبيرة، بل ظهرت لأول مرة في فيديو كليب أغنية Growing Distant لفرقة Brave Guys.
5.أدوار ثانوية
على الرغم من أنها اقتصرت على أدوار ثانوية طوال مسيرتها الفنية التي امتدت لعقد من الزمن، إلا أنها لفتت أنظار الجمهور. شاهد أفضل أعمالها في "محققو مدرسة سيونام الثانوية للبنات"، و"أسيمبلي"، و"الحب الأول مرة أخرى"، و"عبر الأمواج"، و"الزهرة في السجن" ، و "جراحو القلب".
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