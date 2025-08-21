رحيل فرانك كابريو ..القاضي الأكثر لطفاً في العالم

توفي القاضي فرانك كابريو، المعروف ببرنامج الواقع الخاص به "كوت إن بروفيدنس" (Caught in Providence)، عن عمر يناهز 88 عامًا. واشتهر كابريو عالميًا بلقب "ألطف قاضٍ في العالم" بسبب تعاطفه وتواضعه في قاعة المحكمة.

أكد منشور على صفحته الرسمية على إنستغرام، في 20 أغسطس، أن كابريو "توفي بسلام" بعد "معركة طويلة وشجاعة مع سرطان البنكرياس".

وجاء في المنشور: "توفي القاضي فرانك كابريو بسلام عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد معركة طويلة وشجاعة مع سرطان البنكرياس. محبوبًا في جميع أنحاء العالم بسبب تعاطفه العميق، وتواضعه، وإيمانه الثابت بالخير في الناس، لقد أثر القاضي كابريو في الملايين من خلال عمله في قاعة المحكمة، وفي عدد أكبر من خلال مثاله في الإنسانية".

وأضاف المنشور: "لقد ترك دفؤه، وروح الدعابة، ولطفه انطباعًا دائمًا على كل من كان له شرف معرفته أو الاستماع إلى كلماته. سيتذكره الناس ليس فقط كقاضٍ محترم، ولكن كزوج محب، وأب، وجد، وجد أكبر، وصديق. إرثه باقٍ في عدد لا يحصى من الأرواح التي رفع من شأنها واللطف الذي ألهم به. في ذكراه، لنسعى جميعًا للتعامل بمزيد من التعاطف، والفهم، والقلب، تمامًا كما فعل هو كل يوم".

طلب أخير ومسيرة مهنية حافلة

قبل يوم من وفاته، شارك كابريو منشورًا على إنستغرام يطلب فيه من متابعيه الصلاة له بعد أن عانى من انتكاسة في معركته ضد السرطان. وقال كابريو في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "بينما أواصل هذه المعركة الصعبة، فإن صلواتكم سترفع من روحي". وأضاف: "للأسف، لقد عانيت من انتكاسة، وعدت إلى المستشفى"، في إشارة إلى تكرار إصابته بالسرطان.

وتابع: "أطلب منكم مرة أخرى، إذا لم يكن الأمر صعبًا، أن تتذكروني في صلواتكم. أنا مؤمن كبير بقوة الصلاة".

وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، أصبح كابريو قاضيًا في عام 1985 وتقاعد في عام 2023. وتم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس في ديسمبر 2023.

وقد حصل برنامجه الواقعي على أربعة ترشيحات لجوائز "إيمي" النهارية، بما في ذلك ثلاثة في فئة "برنامج قانوني/محكمة متميز"، كما حصل القاضي كابريو نفسه على ترشيح لجائزة "شخصية نهارية متميزة".