رحيل عازف الطبلة الأسطوري"ذاكر حسين" بعد مسيرة حافلة

في وقت سابق، أعلن الأستاذ ذاكر حسين، إلى جانب "بيلا فليك" و"إدغار ماير" و "راكيش تشوراسيا"، عن جولة "As We Speak" في الهند. ومن المقرر أن تبدأ الجولة في يناير 2025، ومن المتوقع أن تجذب الجماهير بمزيج من الإيقاعات الموسيقية المتنوعة.