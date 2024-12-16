رحيل عازف الطبلة الأسطوري"ذاكر حسين" بعد مسيرة حافلة
توفي عازف الطبلة الشهير "ذاكر حسين"، يوم الأحد، عن عمر يناهز 73 عاماً، وفقاً لتقارير غير مؤكدة من وسائل الإعلام الهندية.
وكان الأستاذ ذاكر حسين، نجل عازف الطبلة الأسطوري الأستاذ فتح الله رخا، قد توجه إلى مستشفى في سان فرانسيسكو في وقت سابق من اليوم.
وفي وقت سابق من هذا العام، فاز الموسيقي الشهير بثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز الجرامي السادس والستين الذي أقيم في الولايات المتحدة. وحصل على الجائزة المرموقة في فئة "أفضل أداء موسيقي عالمي" عن عمله في أغنية "باشتو".
في وقت سابق، أعلن الأستاذ ذاكر حسين، إلى جانب "بيلا فليك" و"إدغار ماير" و "راكيش تشوراسيا"، عن جولة "As We Speak" في الهند. ومن المقرر أن تبدأ الجولة في يناير 2025، ومن المتوقع أن تجذب الجماهير بمزيج من الإيقاعات الموسيقية المتنوعة.
ويفتخر هؤلاء الفنانون المتميزون، الذين فازوا جميعهم بجائزة جرامي، بحصولهم بشكل جماعي على 31 جائزة مرموقة، بما في ذلك اثنتان لألبومهم "As We Speak" الصادر عام 2023.
وتتولى شركة "بيرفيكت هارموني برودكشنز" (Perfect Harmony Productions) تنظيم الجولة التي ستشمل عدة مدن بالتعاون مع شركة "باناتش ميديا" (Panache Media). وستقام العروض في عدة مدن، منها بنغالورو وحيدر أباد ومومباي ونيودلهي.