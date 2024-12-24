رحيل "شيام بينيجال" رائد السينما الهندية الموازية

بالإضافة إلى الأفلام الروائية، ساهم "بينيجال" بشكل كبير في الأفلام الوثائقية والتلفزيون. ولا تزال سلسلته الشهيرة "بهارات إيك خوج "و"سامفيدهان " من العلامات البارزة في التلفزيون الهندي. كما عمل مديراً لمؤسسة تطوير الأفلام الوطنية من عام 1980 إلى عام 1986 وكان عضواً في لجان تحكيم مرموقة، بما في ذلك مهرجان موسكو السينمائي الدولي الرابع عشر (1985) وجوائز الفيلم الوطني الخامسة والثلاثين (1988).