رحيل زوج كيلي كلاركسون السابق بسبب السرطان

توفي براندون بلاكستوك، الزوج السابق للمغنية الأمريكية كيلي كلاركسون ومدير أعمالها، عن عمر ناهز 48 عامًا. كان يعاني من السرطان لأكثر من ثلاث سنوات. وكان للزوجين السابقين طفلان.
صرح ممثل العائلة لموقع People.com في بيان: "ببالغ الحزن نعلن وفاة براندون بلاكستوك. كافح براندون السرطان بشجاعة لأكثر من ثلاث سنوات. رحل بسلام وكان محاطًا بعائلته.
"نشكركم على أفكاركم وصلواتكم ونطلب من الجميع احترام خصوصية الأسرة خلال هذا الوقت الصعب للغاية."
وكانت كلاركسون قد كشفت في السادس من أغسطس/آب أن بلاكستوك كان مريضا، مما أدى إلى تأجيل إقامتها في لاس فيغاس لقضاء بعض الوقت مع طفليهما، ريفر (11 عاما)، وريمينجتون (9 أعوام).
وكتبت المغنية البالغة من العمر 43 عاما في منشور على موقع إنستغرام: "لسوء الحظ، أحتاج إلى تأجيل بقية مواعيد جلسات الاستوديو في أغسطس في لاس فيغاس".
مع أنني عادةً ما أحافظ على خصوصية حياتي الشخصية، إلا أن والد أطفالي كان مريضًا العام الماضي، وفي هذه اللحظة، عليّ أن أكون حاضرة تمامًا لأجلهم. أتقدم بصادق اعتذاري لكل من اشترى تذاكر الحفلات، وأُقدّر لطفكم ولطفكم وتفهمكم.
كان بلاكستوك أبًا لأربعة أطفال، بما في ذلك طفلان من زواجه السابق من ميليسا أشورث - سافانا وسيث.
التقى كلاركسون لأول مرة في حفل توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف عام ٢٠٠٦، ثم عاود الاتصال بها عام ٢٠١٢ خلال مباراة سوبر بول ٤٦، حيث غنت النشيد الوطني. كان بلاكستوك مدير أعمال بليك شيلتون آنذاك.
تزوجا عام ٢٠١٣. كان بلاكستون مدير أعمال زوجته ومنتج برنامجها الحواري النهاري الحائز على جوائز، "ذا كيلي كلاركسون شو". رفعت الحائزة على جائزة غرامي دعوى طلاق عام ٢٠٢٠، بعد زواج دام سبع سنوات.