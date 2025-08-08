رحيل زوج كيلي كلاركسون السابق بسبب السرطان

مع أنني عادةً ما أحافظ على خصوصية حياتي الشخصية، إلا أن والد أطفالي كان مريضًا العام الماضي، وفي هذه اللحظة، عليّ أن أكون حاضرة تمامًا لأجلهم. أتقدم بصادق اعتذاري لكل من اشترى تذاكر الحفلات، وأُقدّر لطفكم ولطفكم وتفهمكم.