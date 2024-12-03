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رحيل الممثل الكوري "بارك مين جاي" عن عمر 32 عاماً بسبب سكتة قلبية
لعب أدواراً مساعدة في أعمال درامية كبيرة مثل "نساء صغيرات" و"غداً" عانى من سكتة قلبية وتوفي في 29 نوفمبر 2024
توفي الممثل الكوري الشهير "بارك مين جاي" عن عمر يناهز 32 عاماً، وفقاً لتقارير إعلامية.
الممثل، الذي لعب أدواراً مساعدة في أعمال درامية كبيرة مثل "نساء صغيرات" و"غداً"، عانى من سكتة قلبية أثناء سفره في الصين، مما أدى إلى وفاته في 29 نوفمبر 2024.
وأعلنت شركته (بيغ تايتل) Big Title عبر حسابها على إنستغرام عن وفاة الممثل، وقالت في البيان: "الممثل الجميل بارك مين جاي، الذي أحب التمثيل وبذل قصارى جهده دائماً، رحل إلى الجنة. نحن ممتنون للغاية للعاطفة والاهتمام الذي أظهرتموه تجاه الممثل بارك مين جاي.
وأضاف البيان "على الرغم من أننا لم نعد قادرين على مشاهدة عروضه، فإننا سنعتز به ونتذكره بكل فخر كممثل في (بيغ تايتل) Big Title. ونقدم خالص تعازينا للمتوفى".