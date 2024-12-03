رحيل الممثل الكوري "بارك مين جاي" عن عمر 32 عاماً بسبب سكتة قلبية

الممثل، الذي لعب أدواراً مساعدة في أعمال درامية كبيرة مثل "نساء صغيرات" و"غداً"، عانى من سكتة قلبية أثناء سفره في الصين، مما أدى إلى وفاته في 29 نوفمبر 2024.