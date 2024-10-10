رحيل الممثل الأمريكي "نيكولاس براير"
توفي ممثل هوليوود "نيكولاس بريور"، الذي اشتهر بأدواره في فيلم "ريسكي بزنس" (Risky Business) ومسلسل"بيفرلي هيلز" (Beverly Hills 90210)، في 7 أكتوبر عن عمر ناهز 89 عاماً.
وأكدت وفاته زوجته "كريستين بيلفورد"، حسبما ذكرت مجلة "هوليوود ريبورتر".
وكان الممثل يعاني من مرض السرطان.
بدأ مسيرته المهنية في السبعينيات من خلال ظهوره في فيلمي (Smile) و (The Gumball Rally).
كما تضمنت أعمال الممثل مسلسلات تلفزيونية مثل (The Secret Storm) و (The Edge of Night) و (Love Is a Many Splendored Thing) و (All My Children) و (Another World) ومسلسل (Port Charles) المشتق من مسلسل (General Hospital).
وفي الثامن من أكتوبر، أشاد الممثل "جون ليندستروم" بالرجل عبر حسابه على إنستغرام، وكتب: "إنه أحد أفضل الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق. لقد كان مرشداً ومستشاراً ورفيقاً موثوقاً به، بل وحتى له شخصية أب، فضلاً عن لعبه دور والدي في مسلسلي #GH و #PortCharles".
وأضاف أن: "براير هو أحد أكثر الأشخاص مرحاً وممن تتمنى قضاء الوقت معهم"، "سأفتقده بشدة، وكذلك زوجته الجميلة "كريستينا"، وابنته "ستايسي"، وحفيديه، "جوس" و "أفريل". ارقد في سلام".
تشمل مشاركات براير السينمائية في (Hart of Dixie) و (Nashville) و (The Falcon and the Winter Soldier) بالإضافة إلى (The Hunger Games: Mockingjay - Part 1) و (Doctor Sleep).