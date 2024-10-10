رحيل الممثل الأمريكي "نيكولاس براير"

وفي الثامن من أكتوبر، أشاد الممثل "جون ليندستروم" بالرجل عبر حسابه على إنستغرام، وكتب: "إنه أحد أفضل الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق. لقد كان مرشداً ومستشاراً ورفيقاً موثوقاً به، بل وحتى له شخصية أب، فضلاً عن لعبه دور والدي في مسلسلي #GH و #PortCharles".