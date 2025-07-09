رحيل الممثلة الباكستانية حميراء أصغر علي

تم العثور على الممثلة الباكستانية حميراء أصغر علي ميتة في منزلها، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت تقارير إخبارية محلية.
وفي حديثها لوسائل الإعلام، قالت شرطة كراتشي إن الممثلة كانت تعيش بمفردها في شقتها الواقعة في المرحلة الرابعة من هيئة التنمية الاجتماعية خلال السنوات السبع الماضية.
أفادت التقارير أن الممثلة لم تدفع إيجار منزلها منذ أبريل/نيسان 2024، وأن مالكي المنزل رفعوا دعوى قضائية ضدها. وعُثر على جثتها هامدة بواسطة محضر عيّنته المحكمة.
وتكشف التحقيقات الأولية أن الممثلة توفيت لأسباب طبيعية، ومع ذلك، سيتم إجراء تقرير ما بعد الوفاة للمساعدة في رسم صورة أكثر وضوحًا للأحداث التي أدت إلى وفاتها.
اكتسبت شهرة في صناعة الأزياء من خلال حملات مع كبار المصممين والعلامات التجارية، وكانت من المتأهلين للنهائيات في مسابقة Veet Miss Super Model 2014. وعلى شاشة التلفزيون، ظهرت في دراما مثل Laali واكتسبت اعترافًا سائدًا من خلال برنامج الواقع Tamasha Ghar على قناة ARY Digital.
كما لعبت دور البطولة في أفلام مثل Jalaibee (2015) و Love Vaccine (2021)، وتم تكريمها بجائزة القيادة النسائية الوطنية في عام 2023 لمساهماتها في الفنون.