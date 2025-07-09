رحيل الممثلة الباكستانية حميراء أصغر علي

اكتسبت شهرة في صناعة الأزياء من خلال حملات مع كبار المصممين والعلامات التجارية، وكانت من المتأهلين للنهائيات في مسابقة Veet Miss Super Model 2014. وعلى شاشة التلفزيون، ظهرت في دراما مثل Laali واكتسبت اعترافًا سائدًا من خلال برنامج الواقع Tamasha Ghar على قناة ARY Digital.