رحيل الأسطورة الموسيقية"كوينسي جونز"عن عمر 91 عاماً

وأعلن "أرنولد روبنسون"، مدير أعمال "جونز"، أن الموسيقار الكبير فارق الحياة مساء يوم أمس الأحد في منزله بمنطقة "بيل إير" في لوس أنجلوس، مُحاطاً بعائلته. ونشرت صحيفة الغارديان بياناً مؤثراً للعائلة جاء فيه: "الليلة، وببالغ الحزن والأسى، نعلن نبأ رحيل والدنا وشقيقنا الحبيب، "كوينسي جونز". وبرغم فجيعة فقدانه التي لا تُوصف، إلا أننا نحتفل بالحياة العظيمة التي عاشها ونعلم أنه لن يكون هناك شخص آخر مثله".