رحيل"كيلي ماك" نجمة مسلسل "الموتى السائرون"

توفيت الممثلة كيلي ماك، المعروفة بدورها في شخصية آدي في الموسم التاسع من مسلسل The Walking Dead على قناة AMC، عن عمر يناهز 33 عامًا. توفيت الممثلة يوم السبت في مسقط رأسها في سينسيناتي بعد معركة خاصة مع ورم دبقي في الجهاز العصبي المركزي.
وقد شاركت شقيقة ماك الخبر على الحساب الرسمي للممثلة على موقع إنستغرام، إلى جانب رسالة صادقة أشادت بروح كيلي النابضة بالحياة، وحبها لسرد القصص، وقوتها طوال مرضها.
"توفيت كيلي بسلام مساء السبت بحضور والدتها الحنونة كريستين وخالتها الوفيّة كارين"، هذا ما كُتب في التعليق. "لقد غمرت كيلي أحباءها بفرحة غامرة. سيفتقدها الكثيرون بعمق لا توصفه الكلمات."
وُلدت كيلي لين كليبينو في 10 يوليو 1992، واكتشفت شغفها بالأداء في سن مبكرة، بعد أن تلقت كاميرا فيديو صغيرة كهدية عيد ميلاد، وفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر. نما هذا الشغف ليصبح مسيرة مهنية متعددة الجوانب، شملت التلفزيون والسينما والتمثيل الصوتي والإعلانات التجارية. بالإضافة إلى مسلسل "الموتى السائرون" ، ظهرت ماك في مسلسلي "9-1-1" (فوكس) وشيكاغو ميد (إن بي سي)، وأدت صوت جوين ستايسي (كندٍّ لهايلي ستاينفيلد) في فيلم "سبايدرمان: في عالم العنكبوت" . كما أعارتها صوتها لإعلان تجاري لسيارة هيونداي أيونيك موديل 2024.
تشمل أعمالها السينمائية الأخيرة فيلم Broadcast Signal Intrusion (2021)، و Delicate Arch (2024)، وفيلم Universal القادم (2025)، والذي قامت أيضًا بإنتاجه تنفيذيًا. إلى جانب التمثيل، شاركت في كتابة العديد من سيناريوهات الأفلام الروائية مع والدتها، بما في ذلك فيلم On the Black ، المستوحى من أيام دراسة جدّيها الجامعية في خمسينيات القرن الماضي.
وقد تركت وراءها والديها كريستين وليندسي، وشقيقتها كاثرين، وشقيقها باركر، وهو أيضًا ممثل، وجديها لويس ولاري، وشريكها لوجان.