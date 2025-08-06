رحيل"كيلي ماك" نجمة مسلسل "الموتى السائرون"

وُلدت كيلي لين كليبينو في 10 يوليو 1992، واكتشفت شغفها بالأداء في سن مبكرة، بعد أن تلقت كاميرا فيديو صغيرة كهدية عيد ميلاد، وفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر. نما هذا الشغف ليصبح مسيرة مهنية متعددة الجوانب، شملت التلفزيون والسينما والتمثيل الصوتي والإعلانات التجارية. بالإضافة إلى مسلسل "الموتى السائرون" ، ظهرت ماك في مسلسلي "9-1-1" (فوكس) وشيكاغو ميد (إن بي سي)، وأدت صوت جوين ستايسي (كندٍّ لهايلي ستاينفيلد) في فيلم "سبايدرمان: في عالم العنكبوت" . كما أعارتها صوتها لإعلان تجاري لسيارة هيونداي أيونيك موديل 2024.