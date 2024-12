رحلة نجاح "كيه بي سينج": عملاق العقارات في الهند

عند رؤية نجاح ونطاق العمل الضخم على العقارات المطورة من قبل شركة "دي إل إف" المحدودة في الهند، وخاصة مشروع "جوروجرام"، فمن الصعب أن نتخيل وقتاً لم تكن فيه الشركة تقوم بتطوير المشاريع بهذه الوتيرة العالية. ولكن، كشخص من الهند عاش هناك لسنوات، يمكنني أن أشهد على حقيقة مفادها أنه في الماضي (قبل بضعة عقود) وفي كثير من الأحيان، كان العمل التجاري في الهند يتأثر بالسياسة، وغالباً ما كان السياسيون هم من يقررون ما إذا كان سيتم الموافقة على المشاريع أو رفضها، مما يعني أنه كان على رجال الأعمال مواجهة هذه التحديات السياسية للوصول إلى النجاح، وهذا هو ما يناقشه كتابه بعنوان "لم لا؟ مخططات النجاح من الرجل الذي أسس علامة دي إل إف" (Why the Heck Not? Blueprints for Success from the Man Who Built DLF deals with).