رحلة إلى أعماق الأسطورة..اكتشاف “ذا لوست وورلد” في أتلانتس النخلة

لا يمكن للمرء أن يصف الشعور بالدهشة والإثارة الذي يغمرك وأنت تخطو أولى خطواتك داخل الحوض المائي "ذا لوست ورلد" في فندق أتلانتس النخلة بدبي. إنها ليست مجرد زيارة لحوض أسماك، بل رحلة غامرة إلى قلب أسطورة مدينة أتلانتس المفقودة. وهنا تأخذك الخليج تايمز برحلة في هذا العالم المائي.
تجربة تفاعلية ساحرة
لجعل التجربة تفاعلية ومميزة منذ اللحظة الأولى، بدأت رحلتنا بأخذ "الرمح الثلاثي". هذا الرمح التفاعلي هو مفتاح المغامرة، إذ يستخدم تقنية عرض ضوئي متطورة لتضيف عنصراً قصصياً إلى الرحلة، وكانت فرصة استخدامه لفتح تأثيرات خفية واكتشاف الأسرار في القاعات المختلفة ممتعة للغاية وأضافت عمقاً للمغامرة.
الضياع المبهج في عالم أتلانتس
من اللحظة التي دخلنا فيها، شعرنا وكأننا تائهين في متاهة من الأنفاق والقاعات القديمة التي تزينها بقايا حطام متخيلة، وكلها مصممة لتحكي قصص الحضارة الأطلنطية الغارقة. الديكورات المذهلة، والإضاءة الخافتة، والموسيقى التصويرية الهادئة تخلق جواً آسراً يجعلك تنسى أنك في قلب مدينة دبي الصاخبة.
لقاءات لا تُنسى تحت الماء
كنا محظوظين بمشاهدة أكثر من 285 نوعًا و65,000 كائن بحري منها سمكة الضفدع المخططة، وأخطبوط المحيط الهادئ العملاق، وقنديل البحر القمري، وأسماك الراي اللاسعة، وقرش السجاد العربي. كان المشهد الأكثر إبهاراً هو حوض "أمباسدور لاجون" الضخم والذي يمثل بيئة بحرية بعمق 10 أمتار يحتوي على 11 مليون لتر من الماء، ويعد واحدا من أكبر الأحواض المائية المفتوحة في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يمنحك شعوراً بأنك تغوص بين هذه المخلوقات دون أن تتبلل.
ما تعلمناه
حجم الحياة البحرية: من المذهل رؤية التنوع البيولوجي الهائل الذي يتم الحفاظ عليه والعناية به.
جهود الحفظ: لقد كان من المُلهم التعرف على "مشروع أطلس أتلانتس" وغيرها من المشاريع والجهد الذي يبذل في المحافظة على البيئة البحرية.
لقد كانت رحلة ساحرة لا تُنسى، مزجت بين الخيال الأسطوري وجمال الحياة البحرية الحقيقي.