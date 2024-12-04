رحلات سفاري وتجارب عائلية فريدة مع الحيوانات في الإمارات
انتهت الإجازة، وحان وقت العودة إلى العمل! لا تدع كآبة صباح يوم العمل تسيطر عليك، بل ابدأ بالتخطيط لعطلتك القادمة واستمتع بتخيل كل اللحظات الجميلة التي تنتظرك. أبشر، ففي الإمارات العربية المتحدة، حتى لو كانت إجازتك قصيرة، ستجد العديد من الأنشطة والفعاليات الشيقة التي ستسعدك وتسعد عائلتك.
هل تبحث عن وجهة لقضاء عطلة ممتعة برفقة أطفالك؟ هل يحبون الحيوانات ويستمتعون بمشاهدتها عن قرب؟ إذاً، إليك هذه الوجهات الرائعة التي ستحقق لهم هذه الأمنية!
جزيرة صير بني ياس
تقدم هذه المحمية تجربة فريدة تجمع بين الفخامة والجمال البري، حيث ستشاهد النمور المهيبة تتجول في البرية والطاووس يستعرض ريشه بكل تفاخر. أسس هذه المحمية الرائعة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، لتكون ملاذاً آمناً للعديد من الحيوانات البرية، بما في ذلك المها العربي والزرافات والغزلان التي كانت على وشك الانقراض. وللاستمتاع بهذه التجربة، يمكنك الإقامة في أحد المنتجعين الفاخرين داخل المحمية، مثل منتجع "أنانتارا" جزيرة صير بني ياس. أما إذا كنت تفضل رحلة ليوم واحد، فما رأيك برحلة بحرية على متن سفينة "ريزورتس ون وورلد"؟ تقدم هذه السفينة باقة لمدة ليلتين تنطلق من شواطئ دبي إلى جزيرة صير بني ياس، حيث يمكنك المشاركة في رحلات سفاري برفقة مرشدين سياحيين متخصصين للتعرف على الحياة البرية عن قرب. نصيحة: لا تفوت فرصة مشاهدة غروب الشمس الأخّاذ من هذه الجزيرة الساحرة!
حديقة سفاري دبي
مع ست مناطق نابضة بالحياة تضم أكثر من 3000 حيوان ورحلات سفاري عائلية شيّقة، سيصبح يومك مليئاً بالمغامرات! تخيل فرصة إطعام وحيد القرن، والتنزه مع المهور، ومقابلة السلاحف اللطيفة، ومداعبة الماعز الودودة. وإذا كان لديكم أطفال مهتمون بالحياة البرية، فلا تفوتوا فرصة تسجيلهم في محاضرات الحديقة التعليمية. استكشفوا القرية الأفريقية، وانطلقوا في رحلة عبر القرية الآسيوية، وعيشوا إثارة رحلات السفاري في الصحراء العربية، واكتشفوا أسرار قرية المستكشف، وانطلقوا في مغامرة لا تُنسى في وادي المغامرات. هل أنتم مستعدون لرحلة سفاري ممتعة؟
75 درهماً إماراتياً (للبالغين)، 45 درهماً (للأطفال)، يوميا، 9 صباحاً - 6 مساءً، الورقاء 5. 800 900
سي وورلد أبوظبي
انطلق في رحلة شيقة إلى "سي وورلد" بأبوظبي، الذي يمتد على مساحة 83 ألف متر مربع، ويقدم أكثر من 100 لقاء وعرض حيواني مبهر. شاهد الدلافين وهي تثير الماء برشاتها اللعوبة، وقدم الطعام لأسود البحر الذكية، وانبهر بجمال طيور النحام ذات الريش الوردي الزاهي. ستجد هنا ما يمكنك تصويره ووضعه على الإنستغرام بشكل لا متناهي! ولا تقتصر التجربة على المشاهدة من بعيد، بل يمكنك التفاعل مباشرة مع بعض الكائنات البحرية. وإذا كنت تبحث عن المزيد من الإثارة، فاستمتع بأكثر من 15 لعبة ذات طابع بحري فريد، تتيح لك التعرف على عالم البحار بشكل أعمق، بما في ذلك قاعة الوسائط المتعددة ذات الإطلالة البانورامية 360 درجة.
375 درهماً إماراتياً (تذكرة يوم واحد)، يومياً، من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، جزيرة ياس. 600 511115
حديقة الحيوانات ومنتزه العين لصون الحياة البرية
هل تعلم أن التماسيح تُبدّل أكثر من 3000 سن طوال حياتها؟ راقب هذه المخلوقات ذات الأسنان القوية وهي تتناول طعامها بفكّيها الهائلين في حديقة الحيوانات ومحمية الحياة البرية في العين (إذا صادفت وقت تغذيتها). تُعد هذه الحديقة من أكبر حدائق الحيوانات في المنطقة، وتضم أكثر من 4000 حيوان. إلى جانب مشاهدة هذه الكائنات الرائعة، استمتع بإطعام الزرافات، وركوب الجمال، وقضاء وقت ممتع في حديقة الحيوانات الأليفة.
31.50 درهماً إماراتياً (للبالغين)، 10.50 درهماً إماراتياً (للأطفال). أبو ظبي
ذا جرين بلانت
هل تخيلت يوماً أن تجد غابة في قلب الصحراء؟ دبي تُحوّل المستحيل إلى واقع ملموس، ومن أروع الأمثلة على ذلك "ذا جرين بلانت"، قبتها البيئية الساحرة. يمكنك قضاء ليلة في أحضان الطبيعة داخل هذه القبة، أو التجول بين معروضاتها المتنوعة، فهي تضم 3000 نوع من النباتات والحيوانات في بقعة خضراء زاهية، يزداد عددها باستمرار. ومن أحدث الوافدين إلى هذه الجنة الطيور النادرة كالعقعق الأخضر، وطائر توراكو ليفينجستون، والببغاوات الملوّنة كالببغاء الأخضر، والأبيض الخدين، وببغاء الشمس الزاهي القادم من أمريكا الجنوبية، وببغاء المكاو القرمزي والإكليكتوس.
175 درهماً إماراتياً (للبالغين)، و150 درهماً إماراتياً (للأطفال) للدخول اليومي. يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً. سيتي ووك.
حديقة الإمارات للحيوانات
تقدم الإمارات العربية المتحدة تجارب فريدة لا تُنسى، ومن أبرزها "الإفطار مع الزرافات"! مقابل 2100 درهم، لن تحظى بدخول حديقة الحيوانات فحسب، بل ستتناول وجبة فطورك برفقة هذه الحيوانات الرشيقة ذات الأرجل الطويلة، مع فرصة لتقديم الطعام لها مباشرة. وتشمل هذه التجربة المميزة جلسة موسيقية بإيقاع الطبول الأفريقية، وجلسة أسئلة وأجوبة مع مُدرّبي الحيوانات. وإلى جانب الزرافات، يمكنك أيضاً تنظيم وجبة طعام مع الأفيال العملاقة أو بعض القطط البرية كالفهود.
يبدأ سعر الدخول من 52 درهماً إماراتياً يومياً. الباهية - أبو ظبي.