رحلات سفاري وتجارب عائلية فريدة مع الحيوانات في الإمارات

تقدم هذه المحمية تجربة فريدة تجمع بين الفخامة والجمال البري، حيث ستشاهد النمور المهيبة تتجول في البرية والطاووس يستعرض ريشه بكل تفاخر. أسس هذه المحمية الرائعة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، لتكون ملاذاً آمناً للعديد من الحيوانات البرية، بما في ذلك المها العربي والزرافات والغزلان التي كانت على وشك الانقراض. وللاستمتاع بهذه التجربة، يمكنك الإقامة في أحد المنتجعين الفاخرين داخل المحمية، مثل منتجع "أنانتارا" جزيرة صير بني ياس. أما إذا كنت تفضل رحلة ليوم واحد، فما رأيك برحلة بحرية على متن سفينة "ريزورتس ون وورلد"؟ تقدم هذه السفينة باقة لمدة ليلتين تنطلق من شواطئ دبي إلى جزيرة صير بني ياس، حيث يمكنك المشاركة في رحلات سفاري برفقة مرشدين سياحيين متخصصين للتعرف على الحياة البرية عن قرب. نصيحة: لا تفوت فرصة مشاهدة غروب الشمس الأخّاذ من هذه الجزيرة الساحرة!