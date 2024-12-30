"رجل أفضل": قصة صعود وسقوط وعودة "روبي ويليامز"
المغني وكاتب الأغاني الإنجليزي روبي ويليامز، المشهور بأغنيتيه "أنجيلز" و"مليونيم" ، هو شخص محترف يسعى إلى جذب الانتباه، على الأقل هذا ما يقوله لوسائل الإعلام. هكذا هي طبيعة العمل في المجال الإبداعي: أن تكون مركز الأنظار. وإن لم تكن كذلك، فذلك يعني أنك لا تقوم بعملك كما ينبغي."
نظراً لطموحه الكبير، لم يتوقف روبي عن السعي وراء الاهتمام أو الحاجة إليه.. في عام 2023، وجد روبي الأضواء من خلال فيلم وثائقي على منصة "نتفليكس" عنه. والآن، مع اقترابنا من عام 2025، يوجد فيلم سيرة ذاتية جديد عن المغني. يصور فيلم "رجل أفضل" ، من إخراج مايكل جراسي (مخرج فيلم "ذا غريتست شوومان")، يعرض صعود وسقوط وعودة نجم البوب البريطاني.
قبل إطلاق الفيلم في الإمارات العربية المتحدة، التقينا روبي على السجادة الحمراء للعرض الأول في الإمارات العربية المتحدة وفي طاولة مستديرة في ريل سينما في دبي مول في 29 ديسمبر. يتحدث بصراحة عن رحلته الشخصية العميقة كما تم تصويرها في فيلم "رجل أفضل" ، ودوره في الفيلم، وكيف تلعب اللياقة البدنية دوراً مهماً في الصحة العقلية.
رحلة عاطفية
إن مشاهدة حياة المرء تتكشف على الشاشة ليست تجربة عادية، وبالنسبة لروبي، كانت مزيجاً من الحزن والشفاء. بعد أن شاهد الفيلم 11 مرة، في العروض الأولى، أصبح روبي الآن في مكان حيث تصالح تماماً مع كل شيء على الشاشة ويستمتع بالتواجد مع أشخاص يختبرونه لأول مرة.
"لكن في البداية، كان الأمر مختلفاً"، كما يقول. "مشاهدة المشاهد على الكمبيوتر - وفاة جدتي، وإدماني، وعلاقتي بأبي - كانت تكسرني. ولكن الآن، أراه كفيلم، فيلم مثير للغاية، ولحظة محظوظة في حياتي".
لقد أجبر الفيلم روبي على مواجهة أجزاء من ماضيه كان يفضل أن يبقيها مدفونة، وذلك بسبب تصويره الصريح لصراعاته مع الإدمان، والخسارة الشخصية، والعلاقات المتصدعة. ومع ذلك، فإن هذه الصراحة هي التي تجعل فيلم "رجل أفضل" مؤثراً للغاية.
ولكن هل تعلم شيئاً جديداً عن نفسه؟ يقول: "لا، لكنني تعلمت أنني شخص مختلف. كان الأمر مظلماً للغاية، لكنني كنت أعلم ذلك. أنا في جزء مختلف من الرحلة الآن. أنا على الجانب الآخر، الحمد لله".
حكاية قرد
أحد العناصر المثيرة للاهتمام في الفيلم هو تصوير روبي على أنه شمبانزي بينما يظهر كل من حوله على أنهم بشر، وهو القرار الذي يجسد شخصيته الفريدة.
"أود أن أرى نفسي كأسد، لكنني لست كذلك. أنا وقح، وساذج، وغير محترم، ومشاكس"، كما أوضح. "أنا لست ألفا أو بيتا - أنا قرد. عندما سألني مايكل جرايسي عن حيواني الروحي، قلت أولاً أسد، محاولاً إيجاد بعض القيمة الذاتية. تساءل عن ذلك. فسألني مرة اخرى لذلك قلت، "قرد؟" فوافق. هناك ضعف في القرود، وهم أكثر إنسانية من البشر في كثير من النواحي".
كان إيمان روبي برؤية جرايسي للفيلم قوياً.
"لقد ابتعدت عن طريق مايكل. إنه عبقري، وعليك أن تتركه يفعل ما ينوي فعله. لذا لم يكن لدي أي ملاحظات"، يعترف. "لم أقل له، "حسناً، لا يمكنك فعل ذلك". قلت له، "اترك المزيد، اجعله أكثر دموية، اجعله أكثر واقعية، اجعله أكثر أصالة"، وقد فعل ذلك بالضبط."
محاربة الشياطين الداخلية
الموضوع المتكرر في حياة روبي والفيلم هو معركته مع الاكتئاب. ورغم أنه حقق تقدماً هائلاً، إلا أن الرحلة مستمرة.
"إني في حالة جيدة حقاً لفترة طويلة، والآن أصبحت أثق أن الغد سيكون جيداً مثل اليوم"، كما يقول. "لكنني مررت بلحظة مظلمة قبل خمسة أيام - القلق بشأن الفيلم، والعودة إلى مكان من كراهية الذات والقلق والخوف. كان كل شيء قائماً على التوقعات والخوف، كما هو الحال غالباً مع الاكتئاب. لكن الأمر مر. بالنسبة لي، إنها معركة مدى الحياة".
يرجع روبي الفضل إلى عائلته، وحياته المنزلية المستقرة، والأدوية في مساعدته على الحفاظ على توازنه. روبي وزوجته آيدا فيلد فخوران بكونهما والدين لأربعة أطفال.
"لقد تزوجت وأعتقد أن تحمل المسؤولية أمر مهم للغاية بالنسبة لي. كنت أهرب من المسؤولية عندما كان ينبغي لي أن أركض نحوها"، كما يقول. "لدينا منزل سعيد للغاية وكلا منا لديه هدف. إن الطريق الذي يسلكه كل شخص للعثور على العقل السليم والخروج من الظلام يختلف اختلافاً كبيراً، لكنني أعتقد أنه متشابه جداً. كل ما أعرفه هو أنني كلما تقدمت في العمر، أصبحت أكثر سعادة".
في حين أن الصحة العقلية تشكل حجر الزاوية في تعافي روبي، إلا أنه يعترف أيضاً بدور اللياقة البدنية.
"لقد كنت أمارس الرياضة بشكل منتظم أكثر من أي وقت مضى لمدة عام، نعم، إنه أمر مذهل. كما تعلم، إذا مارست الرياضة، ستشعر بتحسن. يجب أن تكون هناك بودكاستات حول هذا الموضوع"، كما يقول مازحاً.
التواصل مع الجمهور في دبي
أعرب روبي خلال زيارته لدبي عن إعجابه بالمدينة وشعبها.
"يبدو الأمر وكأنها أرض مليئة بالفرص، وهذا هو المكان المناسب لتحويل الأحلام إلى حقيقة"، كما يقول. "من الواضح أنني أحب معجبي - لن أصل إلى أي مكان بدونهم".
بالنسبة للمعجبين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الموسيقى الجديدة، لدى روبي أخبار جيدة.
"نعم، من المرجح أن يصدر ألبوم جديد في أبريل أو مايو، اعتماداً على نجاح الفيلم"، كما يقول. "لقد جاءت أعظم أغانيي من الألم، لكنني لن أعود إلى البؤس لكتابة أغنية".
من المقرر عرض فيلم "رجل أفضل" في دور السينما الإماراتية في 2 يناير.