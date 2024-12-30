"رجل أفضل": قصة صعود وسقوط وعودة "روبي ويليامز"

"أود أن أرى نفسي كأسد، لكنني لست كذلك. أنا وقح، وساذج، وغير محترم، ومشاكس"، كما أوضح. "أنا لست ألفا أو بيتا - أنا قرد. عندما سألني مايكل جرايسي عن حيواني الروحي، قلت أولاً أسد، محاولاً إيجاد بعض القيمة الذاتية. تساءل عن ذلك. فسألني مرة اخرى لذلك قلت، "قرد؟" فوافق. هناك ضعف في القرود، وهم أكثر إنسانية من البشر في كثير من النواحي".