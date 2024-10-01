"رانفير سينغ" يتألق في أول ظهورعلني بعد ولادة ابنته

يبدأ الفيديو برؤية المرأة وهي تستيقظ على الأريكة، تتجه إلى المطبخ، وتواجه صعوبة في تناول الطعام على الطاولة، لتنتهي بفقدان الوعي بعد قضمة واحدة فقط. أرفقت "ديبيكا" المنشور بصورة متحركة (GIF) لشخص يطل من خلف الستائر، في دلالة على مرحلتها الجديدة في الحياة.