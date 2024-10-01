"رانفير سينغ" يتألق في أول ظهورعلني بعد ولادة ابنته
ظهر "رانفير سينغ" لأول مرة بشكل علني منذ أن أصبح أباً، حيث كانت السعادة تتجلى على وجهه.
وشارك نجم فيلم "باجيراو ماستاني" (Bajirao Mastani) في الفعالية الكبيرة "يونايتد ان تريومف" (United in Triumph) التي أقامتها عائلة "أمباني" في منزلهم الفاخر بمبنى "أنتاليا" في مومباي، الهند.
لم يستطع رانفير كبح حماسه أثناء تفاعله مع المصورين، حيث ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة، وانبعثت منه طاقة مرحة كعادته. وصرّح بفخر: "با ب بان جيا ري" (لقد أصبحت أباً)!
جمعت الفعالية 140 رياضياً أولمبياً وبارالمبياً لأول مرة تحت سقف واحد، للاحتفال بنجاحاتهم وخبراتهم الملهمة.
بعد الإعلان السعيد عن ولادة ابنتها، شاركت "ديبيكا" مؤخراً لمحة على رحلة الأمومة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. إذ أعادت نشر مقطع فيديو على إنستغرام يُجسد تحديات الأمومة الجديدة بطريقة فكاهية، حيث تظهر فيه امرأة تتعامل مع روتين صباحي فوضوي، موضحةً كيف سيكون الوضع إذا "أكل الكبار مثل حديثي الولادة"
يبدأ الفيديو برؤية المرأة وهي تستيقظ على الأريكة، تتجه إلى المطبخ، وتواجه صعوبة في تناول الطعام على الطاولة، لتنتهي بفقدان الوعي بعد قضمة واحدة فقط. أرفقت "ديبيكا" المنشور بصورة متحركة (GIF) لشخص يطل من خلف الستائر، في دلالة على مرحلتها الجديدة في الحياة.
استقبلت "ديبيكا" و"رانفير" طفلتهما الأولى في 8 سبتمبر، وأكد الزوجان الخبر من خلال منشور مؤثر على إنستغرام، حيث عبّرا عن فرحتهما برسالة: "مرحباً بابنتنا، 8.9.2024، "ديبيكا" و"رانفير"".
سرعان ما حظي المنشور بتفاعل كبير من المعجبين والمشاهير على حد سواء لتهنئتهما على مولودتهما الجديدة.
بعد ولادة طفلتهما الأولى، حرص الزوجان على الحفاظ على خصوصيتهما، إلا أن سيرة ديبيكا الذاتية (bio) على إنستغرام تعكس الآن التحديات والمسؤوليات الجديدة التي تواجهها، حيث كتبت: "أطعم، أعتني، أنام، أكرر".
فيما يتعلق بمسيرتها المهنية، ظهرت ديبيكا بادكون مؤخراً في فيلم "كلكي 2898 م". يجتمع ديبيكا ورانفير مجدداً على الشاشة في فيلم "روهيت شتي" المنتظر "سينغهام مجدداً" (Singham Again)، المقرر عرضه في عيد الديوالي. وسيعيد رانفير تمثيل دوره الذي لعبه في فيلم "سيمبا" (Simmba).
كما سيشارك رانفير في بطولة فيلم "دون 3" (Don 3) القادم للمخرج "فرحان أختر".