"رانبير كابور" ولحظة عاطفية في ختام تصوير فيلم "رامايانا"

وصلت طائرة المحمية لفيلم رامايانا: الجزء الأول ، من إخراج نيتيش تيواري، إلى مرحلة المهمة. بعد أشهر من الجلوس، ضع الفيلم في وضع إنتاجه، ليبقى فصلاً مؤثراً ومؤثراً في غرفة المعيشة والممثلين. وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من وراء الكواليس من اليوم الأخير في موقع التصوير، يقدم للمعجبين لمحة نادرة ومؤثرة عن امتنان النجم الرئيسي رانبير كابور الصادق وروح الزمالة التي جمعه بزملائه.
في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يُلقي رانبير، الذي يُجسّد دور اللورد راما الحصري، كلمةً أمام جميع أعضاء الوحدة خلال سينمائي. اجتمعت بأعضاء فريق العمل، بمن فيهم رافي دوبي (الذي يُجسّد دور لاكشمان)، يلقي الممثل خطابًا مؤثرًا يُعرب فيه عن تقديره العميق لمن ساهموا في إبداع هذا المشروع الطموح، مما أتاح له تقليد ما وصفه بأنه "أهم دور في مسيرة مهنية".
شاهد الفيديو أدناه:
ووجه شكره الخاص إلى الخارج النجوم - ساي بالافي، وياش، ورافي دوبي، وساني ديول، أوجالال أغاروال، ولارا دوتا - لمساهمتهم في ما وصفه لاستخدام سينمائية "تأتي واحدة في العمر".
يُظهر مقطع فيديو آخر من موقع التصوير بشكل قوي بشكل كبير أثناء التقاط الفريق للكعكة الكثيفة بانتهاء التصوير. كما المخرج نيتيش تيواري كلمةً مؤثرة، لاقى تصفيقًا حارًا وهتافاتٍ حماسية.
مع فيلم "رامايانا" ، يُشرف تيواري على إخراج أكثر من مشاريع الأفلام الهندية طموحة على الإطلاق. يضم الفيلم طاقمًا مكونًا من النجوم: رانبير كابور في دور اللورد راما، وساي بالافي في دور سيتا، وياش في دور رافانا المهيب، وساني ديول في دور هانومان العظيم، كاجال أغاروال في دور ماندوداري، لارا دوتا في دور كايكي. ويحظى المشروع بدعم من شركة DNEG، بعد حصوله على جائزة الأوسكار، والتخصص في العمل البصري، مما يضمن عرضًا بصريًا بمواصفات عالمية.
ومن المقرر عرض الجزء الأول من فيلم رامايانا في دور العرض من خلال طبقة ديوالي عام 2026، وسيتبعه الجزء الثاني في طبقة ديوالي عام 2027.