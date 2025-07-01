"رانبير كابور" ولحظة عاطفية في ختام تصوير فيلم "رامايانا"

مع فيلم "رامايانا" ، يُشرف تيواري على إخراج أكثر من مشاريع الأفلام الهندية طموحة على الإطلاق. يضم الفيلم طاقمًا مكونًا من النجوم: رانبير كابور في دور اللورد راما، وساي بالافي في دور سيتا، وياش في دور رافانا المهيب، وساني ديول في دور هانومان العظيم، كاجال أغاروال في دور ماندوداري، لارا دوتا في دور كايكي. ويحظى المشروع بدعم من شركة DNEG، بعد حصوله على جائزة الأوسكار، والتخصص في العمل البصري، مما يضمن عرضًا بصريًا بمواصفات عالمية.