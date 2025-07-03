"رامايانا": إعلان تشويقي للفيلم الملحمي بطولة "رانبير كابور" و"ياش وساي بالافي"

خضعت الملحمة الهندية "رامايانا" للعديد من التعديلات على الشاشة الكبيرة والصغيرة. وأضخمها على الإطلاق، فيلم "رامايانا" ، من بطولة رانبير كابور، وساي بالافي، وياش، وساني ديول، وغيرهم من النجوم، والذي صدر إعلان تشويقي له على الإنترنت في 3 يوليو، محدثًا موجةً هائلة من التشويق.
من إخراج نيتيش تيواري وتأليف سريدهار راغافان، يضم فيلم رامايانا طاقمًا متكاملًا من الممثلين ويعتبر على نطاق واسع أحد أكثر المشاريع السينمائية طموحًا في الهند.
يؤدي نجم بوليوود المحبوب رانبير كابور دور اللورد راما، بينما تؤدي ساي بالافي، التي نالت إشادة النقاد عن أدوارها في الدراما الرومانسية المالايالامية " بريمام" والدراما الحربية " أماران" ، دور سيتا. ويؤدي نجم "كي جي إف " ياش دور الخصم رافانا، الذي يخوض حربًا مع راما. ويؤدي رافي دوبي دور لاكشمان، بينما يؤدي الممثل المخضرم ساني ديول دور هانومان. وتؤدي كاجال أغاروال دور ماندوداري، بينما تؤدي ملكة جمال الكون السابقة لارا دوتا بوباثي دور كايكي.
يُصوَّر الفيلم على جزأين. سيُعرض الجزء الأول في دور العرض العالمية خلال ديوالي 2026، بينما سيُعرض الجزء الثاني في ديوالي 2027.
ومن بين أبرز ما يميز الفيلم مشاركة خبراء حائزين على جائزة الأوسكار: الموسيقيان هانز زيمر وAR رحمن وهما مؤلفا الموسيقى.
تم إنتاج فيلم Ramayana بواسطة Prime Focus Studios وMonster Mind Creations، إلى جانب استوديو VFX الحائز على جائزة الأوسكار DNEG،
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من وراء الكواليس من اليوم الأخير في التصوير، ليقدم للمعجبين لمحة نادرة ومؤثرة عن امتنان كابور الصادق ورفقته مع زملائه النجوم.
في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، خاطب كابور جميع أفراد الوحدة خلال حفل الختام. محاطًا بأعضاء فريق العمل، بمن فيهم رافي دوبي (الذي يلعب دور لاكشمان)، شوهد الممثل يلقي خطابًا مؤثرًا أعرب فيه عن تقديره العميق لمن ساهموا في إحياء هذا المشروع الطموح، مما مكنه من أداء ما وصفه بأنه "أهم دور في مسيرته المهنية".