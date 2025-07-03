"رامايانا": إعلان تشويقي للفيلم الملحمي بطولة "رانبير كابور" و"ياش وساي بالافي"

من إخراج نيتيش تيواري وتأليف سريدهار راغافان، يضم فيلم رامايانا طاقمًا متكاملًا من الممثلين ويعتبر على نطاق واسع أحد أكثر المشاريع السينمائية طموحًا في الهند.

يؤدي نجم بوليوود المحبوب رانبير كابور دور اللورد راما، بينما تؤدي ساي بالافي، التي نالت إشادة النقاد عن أدوارها في الدراما الرومانسية المالايالامية " بريمام" والدراما الحربية " أماران" ، دور سيتا. ويؤدي نجم "كي جي إف " ياش دور الخصم رافانا، الذي يخوض حربًا مع راما. ويؤدي رافي دوبي دور لاكشمان، بينما يؤدي الممثل المخضرم ساني ديول دور هانومان. وتؤدي كاجال أغاروال دور ماندوداري، بينما تؤدي ملكة جمال الكون السابقة لارا دوتا بوباثي دور كايكي.

يُصوَّر الفيلم على جزأين. سيُعرض الجزء الأول في دور العرض العالمية خلال ديوالي 2026، بينما سيُعرض الجزء الثاني في ديوالي 2027.

ومن بين أبرز ما يميز الفيلم مشاركة خبراء حائزين على جائزة الأوسكار: الموسيقيان هانز زيمر وAR رحمن وهما مؤلفا الموسيقى.