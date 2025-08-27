"رالي العباءات" يعود بنسخته الخامسة في العين احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

من المقرر أن يعود "رالي العباءات" الإماراتي الشهير في نسخته الخامسة يومي 29 و30 أغسطس 2025، ليجمع أكثر من 150 امرأة من مختلف أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للاحتفال لمدة يومين بالتمكين والتقاليد والمغامرة.
وتنظم شركة أوربت إيفنتس هذا الرالي لأول مرة في مدينة العين، التي توجت مؤخراً عاصمة للسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، بعد أربع نسخ ناجحة في دبي وأبو ظبي، والنسخة الأولى مؤخراً في قطر.
وتتمثل أبرز فعاليات هذا العام في قيادة سيارة رمزية للسيدات فقط على جبال جبل حفيت المهيبة، تجسيدًا لشعار الرالي "تتسلق المرتفعات، تنتصر".
ستصعد النساء، مرتديات العباءات المنسدلة إلى الطريق الجبلي الشهير في تحية بصرية قوية للقوة والوحدة والتقدم.
وإلى جانب القيادة، يعد الحدث بمجموعة غامرة من الأنشطة منها وصول السجادة الحمراء، ومناقشات ملهمة، وأنشطة ثقافية وصحية، وعروض أزياء محتشمة من تصميم مصممة الأزياء الإماراتية مريم الرميثي خلال حفل العشاء.
وفي معرض حديثها عن تأثير هذا الرالي، قالت براجنا فايا، المديرة العامة لشركة أوربت إيفنتس: "رالي العباءات ليس مجرد دافع، بل هو حركة تمكين ووحدة وهدف. ومن خلال جمع النساء الإماراتيات والمغتربات ورائدات دول مجلس التعاون الخليجي في العين، نبني جسور التعاون ونحتفي بقوة النساء اللواتي يواصلن إلهام الأجيال".
ويتزامن هذا الحدث مع يوم المرأة الإماراتية 2025، تحت شعار "يداً بيد نحتفل بمرور 50 عاماً"، تكريماً لخمسة عقود من مساهمات المرأة في الوطن.