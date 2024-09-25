"ذا ووكنغ ديد2": داريل وكارول يعودان بقصة مشحونة بالعواطف
لطالما ازدهر عالم (ذا ووكنغ ديد The Waliking Dead) بفضل تعقيد شخصياته، وعلى رأسها داريل ديكسون وكارول بيليتير. ومع اقتراب موعد إطلاق الموسم الثاني من المسلسل الشهير داريل ديكسون في 29 سبتمبر على ستارز بلاي في الإمارات العربية المتحدة، ينتظر المعجبون بفارغ الصبر لم شمل نورمان ريدوس وميليسا ماكبرايد، اللذين أسرت علاقتهما على الشاشة الجماهير لأكثر من عقد من الزمان.
إذا كنت قد شاهدت مسلسل ذا ووكنغ ديد، فأنت تدرك أن العلاقة بين داريل وكارول تجاوزت مجرد البقاء على قيد الحياة، وتطورت لتصبح واحدة من أكثر العلاقات المشحونة عاطفياً في تاريخ التلفزيون. هذه الديناميكية متعددة الطبقات، والتي غالباً ما توصف بأنها واحدة من أهم الصداقات في عالم ما بعد نهاية العالم، تتصدر الآن المشهد في الموسم الثاني من المسلسل الفرعي ذا بوك اوف كارولو.
في محادثة مع خليج تايمز ، تحدث كل من ريدوس وماك بيرد مؤخراً عن العودة إلى هذه الأدوار وكيف تستمر شخصياتهما في النمو في الموسم الثاني. في حين ركز الموسم الأول من دارلي ديسكون بشكل أساسي على مغامرات دارلي في فرنسا، فإن وصول كارول الذي طال انتظاره يعد بعمق عاطفي جديد وتوتر متجدد للقصة.
"إنها مثل الحياة الحقيقية"
بالنسبة لميليسا ماكبرايد، العودة إلى دور كارول في (ذا بوك اوف كارول) يشبه استكشاف قصة مألوفة ولكنها في تطور مستمر. قالت: "العمل مع [نورمان] مرة أخرى دائماً ما يكون ممتعاً. إعادة النظر في قصص شخصياتهم ومشاهدتهم يتطورون معاً، وأيضاً بشكل فردي، تجاه بعضهم البعض وتجاه أنفسهم ... أنا حقاً أستمتع بسرد قصة كلتا الشخصيتين".
هذا التطور هو ما شكّل مسار كارول منذ الأيام الأولى لـ ذا ووكنغ ديد. فقد تحولت كارول، التي كانت في السابق ربة منزل خجولة ومُعتدى عليها، إلى ناجية شرسة. عكست علاقتها بداريل هذا النمو، إذ تنقلت بين لحظات من الاتصال العميق والمسافة المؤلمة وكل ما بينهما. تصف ماكبرايد هذه العلاقة بأنها "تشبه الحياة الواقعية"، حيث تتميز بتقلبات المشاعر وعدم القدرة على التنبؤ. سواء كانوا يتشاجرون أو يدعمون بعضهم البعض، فإن رابطة داريل وكارول تبدو مستحقة، وهي نتاج سنوات من الصدمات المشتركة والثقة والبقاء على قيد الحياة.
لقد أكمل كل منهما جمل الآخر... فهما يشعران براحة شديدة معاً بفضل الثقة المتبادلة"، كما أوضح ماكبرايد، مسلطاً الضوء على التعقيد العاطفي الذي يكمن في صميم علاقتهما. بالنسبة لكارول، يعتبر داريل ملاذها الآمن - الشخص الذي يمكنها البوح له بمشاعرها، والبكاء بين يديه، و الذي يفهمها بعمق. إن هذه العلاقة تعكس الواقع، حيث توفر الراحة والأمان بيئة تتيح للضعف أن يظهر."
"كنت أنتظرها فقط"
بالنسبة لريدس، كانت رحلة داريل في فرنسا خلال الموسم الأول من المسسل الفرعي غير مكتملة دون وجود كارول ماكبرايد بجانبه. قال ريدس، معبراً عن شوقه لعودة زميلته في البطولة إلى موقع التصوير: 'كنت فقط أنتظر. كنت أفكر: متى ستأتي؟ متى ستأتي؟'. بالنسبة للمعجبين، وأنا منهم (إذ كان راكب الدراجات النارية البدوي الذي يحمل القوس والنشاب هو شخصيتي المفضلة منذ الموسم الأول من (ذا ووكنغ ديد)، كانت علاقة داريل وكارول دائماً من أبرز لحظات المسلسل. إنها رابطة عميقة ومعقدة تجمع بين الصداقة، والشراكة، وشيء أكثر حميمية - وإن كان غير معرَّف تماماً."
وتأمل ريدوس الفرق بين فريق التمثيل الضخم في مسلسل ذا ووكنغ ديد والتركيز الأكثر حميمية في ذا بوكنغ اوف كارول . في العرض الأصلي، مع وجود العديد من الشخصيات التي يجب متابعتها، لم يحصل المشاهدون غالباً على لحظة "دائرة كاملة" مع الشخصيات إلا إذا ماتوا. في العرض الفرعي، يسمح التركيز على داريل وكارول باستكشاف أعمق لعلاقتهما. قال ريدوس: "من الجيد أن يكون لدينا هذا التركيز ... لمشاهدة قصة كارول لديها إجابة أكثر عمقاً عليها".
علاقة مبنية على الثقة
إحدى السمات الأبرز التي تميز علاقة داريل وكارول هي تفهمهما المتبادل وثقتهما العميقة ببعضهما البعض. على مدار السنوات، مرّ الثنائي بلحظات لا تُحصى من التوتر، والحنان، وحتى الانكسار العاطفي. وعلى الرغم من التحديات وسوء الفهم، إلا أنهما كانا دائماً يجدان طريقهما للعودة إلى بعضهما."
أبرزت ماكبرايد أهمية هذه الثقة بقولها: 'كلما شعرنا بالأمان مع شخص ما، كلما انفتحنا أكثر... يمكننا البوح، يمكننا البكاء، يمكننا قضاء يوم سيئ أو رائع، ويمكننا مشاركة كل شيء معاً'. هذه شبكة الأمان العاطفية هي ما يسمح لكارول بأن تكون على طبيعتها الحقيقية مع داريل. إنها تعلم أنه، مهما حدث، سيمنحها المساحة والتفهم. هذا المستوى من القرب العاطفي نادرٌ في عالم ذا ووكنغ ديد، حيث تنتشر الخيانة وانعدام الثقة. بالنسبة لكارول، داريل هو الثابت النادر — الشخص الذي يمكنها الاعتماد عليه وسط الفوضى."
الموسم الثاني من مسلسل "ديريل ديكسون"
مع اقتراب الموسم الثاني من مسلسل دارلي ديسكون, ذا بوك كارول ، يتوق المعجبون لمعرفة كيف سيتطور لم شمل هاتين الشخصيتين المحبوبتين. كما تعود كليمنس بويزي بدور إيزابيل كارير في المسلسل.
في حين ترك الموسم الأول داريل في فرنسا وكارول لا تزال تحاول العثور عليه، فمن المؤكد أن لم شملهم الحتمي سيكون عاطفياً ومعقداً. مع وصول كارول، يعد المسلسل الفرعي بالتعمق في الحياة الداخلية لهذه الشخصيات، واستكشاف ليس فقط بقاءهم في عالم ما بعد نهاية العالم، ولكن أيضاً رحلاتهم الشخصية للشفاء والنمو وإعادة الاتصال.
"لطالما امتلأت تجسيدات ريدوس ومكبرايد لشخصيتي داريل وكارول بإحساس عميق من الواقعية، ويقدم هذا الفصل الجديد فرصة لاستكشاف علاقتهما بمزيد من التفصيل. كما قال ريدوس، 'العكس صحيح'، في إشارة إلى الطبيعة المتبادلة لارتباطهما. إن الثقة، والرعاية، والتعقيد العاطفي الذي يميز رابطة داريل وكارول هو جوهر المسلسل، ويمكن للمعجبين توقع أن تلعب هذه العناصر، إلى جانب الكثير من قتل الزومبي (بكل وضوح)، دوراً محورياً في الفصل التالي من قصتهما."