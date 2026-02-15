ذاكرة المدينة في أمان.. أبوظبي تُسيّج "أماكن الحنين" بظلال القانون

مواقع تاريخية مرتبطة بالتطور المبكر لدولة الإمارات

كما تمت إضافة العديد من المواقع المدنية والثقافية المعروفة، بما في ذلك متحف العين، أحد أقدم متاحف دولة الإمارات الذي تأسس عام 1969، ومبنى المسافرين رقم 1 السابق بمطار أبوظبي الدولي، الذي افتتح عام 1982 خلال التوسع المبكر للطيران في الإمارة.

مبنى المجلس الاستشاري الوطني السابق، الذي يعود تاريخه إلى عام 1968، مدرج أيضاً في القائمة، مما يعكس دوره في سنوات الحكم المبكرة للبلاد’.

جسر بين الماضي والحاضر

سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، قال إن التوسع يعكس أهمية التعرف على المساحات التي شكلت نمو الإمارة’.

“التراث الحديث لأبوظبي هو حجر الزاوية في هويتنا الثقافية، ويقدم انعكاساً قوياً لنمو الإمارة’ وتطورها المستمر،” قال، مضيفاً أن حماية هذه المواقع تساعد في الحفاظ على الإرث المعماري والحضري الذي يستمر في تحديد المجتمعات.

“من خلال التسجيل الرسمي لهذه المواقع المحورية، نؤكد التزامنا بالاعتراف بالإرث المعماري والحضري الذي شكل مجتمعاتنا ويستمر في إثراء إحساسنا الجماعي بالمكان، وحمايته، والحفاظ عليه، والاحتفاء به.” أضاف.

تتماشى المبادرة مع قانون التراث الثقافي لإمارة أبوظبي’ الصادر عام 2016، والذي يغطي حماية وإدارة التراث المادي وغير المادي، بما في ذلك المعالم الحديثة.

ماذا يعني هذا التصنيف

بإدراجها في السجل، ستتم صيانة المواقع وإعادة تأهيلها وفقاً لتصنيفها التراثي. وقد تم إخطار مالكي المباني الخاصة رسمياً، ويجوز لهم تقديم استئناف في غضون 15 يوماً، حسب ما ينص عليه القانون.

قالت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إنها ستواصل مسح البيئة العمرانية للإمارة’ لتحديد مواقع إضافية ذات قيمة ثقافية أو معمارية أو اجتماعية أو تاريخية.

بالنسبة للعديد من السكان، يمثل هذا الجهد أيضاً دعوة للنظر بشكل مختلف إلى الأماكن المألوفة، ليس فقط كجزء من الحياة اليومية، ولكن كقطع من قصة مشتركة لا تزال تتكشف.