ديفيد بيكهام: يُسمح للأطفال بارتكاب الأخطاء

بعد يوم من اتهام بروكلين، ابن ديفيد وفيكتوريا بيكهام، والديه علنًا بمحاولة "التحكم في الروايات" حول حياته، تجاهل أيقونة كرة القدم الأسئلة المباشرة حول الخلاف العائلي.
ظهر اللاعب البالغ من العمر 50 عامًا لأول مرة علنًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعد أن نشر ابنه الأكبر، البالغ من العمر 26 عامًا، بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح تفاصيل الخلاف العائلي. صرخ مراسل من Sky News، "'ديفيد، هل لديك رسالة لبروكلين هذا الصباح؟" لم يرد لاعب كرة القدم.
حضر بيكهام الأب الحدث في 20 يناير ليظهر في بودكاست Squawk Box على قناة CNBC، حيث تحدث عن قوة وسائل التواصل الاجتماعي، متناولًا القضية على ما يبدو.
"لطالما تحدثت عن وسائل التواصل الاجتماعي وقوتها، للخير وللشر. تحدثنا عن الجانب السيئ، وما يمكن للأطفال الوصول إليه هذه الأيام، ويمكن أن يكون خطيرًا. ولكن ما وجدته شخصيًا، كما تعلمون، خاصة مع أطفالي أيضًا، هو استخدامها للأسباب الصحيحة،" قال بيكهام.
وسلط نجم كرة القدم الضوء كذلك على استخدام منصته لزيادة الوعي بالقضايا العالمية التي تؤثر على الأطفال، والتي يعتقد أنها أكبر أداة في ترسانته.
"كما تعلمون، لقد تمكنت من استخدام منصتي ومتابعيّ لصالح اليونيسف، وكانت أكبر أداة لتوعية الناس بما يحدث حول العالم للأطفال، وقد حاولت أن أفعل الشيء نفسه،" قال بيكهام، نقلاً عن E! News.
وتابع قائلاً: "لقد حاولت أن أفعل الشيء نفسه مع أطفالي، لتعليمهم. إنهم يرتكبون الأخطاء. يُسمح للأطفال بارتكاب الأخطاء. هكذا يتعلمون. لذا، هذا ما أحاول تعليمه لأطفالي. ولكن كما تعلمون، عليكم أحيانًا أن تدعوهم يرتكبون تلك الأخطاء."
تصاعد الخلاف العائلي لبيكهام، حيث اتهم بروكلين بيكهام والديه، ديفيد وفيكتوريا، بمحاولة "التحكم في الروايات" حول حياته.
نشر بروكلين يوم الاثنين عبر خاصية القصص على إنستغرام بيانًا مطولًا، موضحًا سبب عدم رغبته في التصالح مع عائلته.
لقد كان بروكلين منفصلاً عن عائلته لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، وهي ملحمة مؤلمة تخللتها إلغاء المتابعة على إنستغرام وتسريبات صحفية لا نهاية لها طغت على الملفات الشخصية العامة وعمل جميع المعنيين منذ بدايتها، وفقًا لمجلة Variety.
من خلال منشوره الأخير على إنستغرام، تناول بروكلين الوضع، مدعيًا أن والديه "حاولا بلا نهاية تدمير" علاقته بزوجته، نيكولا. وكتب بيكهام: "لقد التزمت الصمت لسنوات وبذلت كل جهد ممكن للحفاظ على خصوصية هذه الأمور".
"للأسف، استمر والداي وفريقهما في اللجوء إلى الصحافة، مما لم يترك لي خيارًا سوى التحدث عن نفسي وقول الحقيقة حول بعض الأكاذيب التي تم نشرها فقط. لا أريد التصالح مع عائلتي. أنا لا أتعرض للسيطرة، أنا أدافع عن نفسي للمرة الأولى في حياتي"، قال.
قال إن والدته "ألغت صنع فستان نيكولا في اللحظة الأخيرة" و"حاولت رشوته" للتنازل عن حقوق اسمه قبل زواجه.
في يوم زفافه، قال بيكهام إن والدته اختطفت رقصته الأولى مع بيلتز و"رقصت بشكل غير لائق للغاية" عليه.
تذكر قائلاً: "اتصل بي مارك أنتوني للصعود إلى المسرح، حيث كان من المقرر أن تكون رقصتي الرومانسية مع زوجتي، ولكن بدلاً من ذلك كانت أمي تنتظر لترقص معي. رقصت عليّ بشكل غير لائق للغاية أمام الجميع. لم أشعر قط بعدم الارتياح أو الإهانة أكثر من ذلك في حياتي كلها."
أنهى بيانه بالقول إن السرد الذي يفيد بأن زوجته تتحكم في حياته هو "عكس الحقيقة تمامًا"، وبدلاً من ذلك، فإن والديه هما من كانا يتلاعبان به. هذه هي التفاصيل الدقيقة التي يمكن أن تعرقل الجولات الصحفية لمشاريع مثل علامة فيكتوريا التجارية للأزياء، بالإضافة إلى تشويه إرث بيكهام المعقد الذي بدا وكأنه استقر مع العائلة المحاطة بفقاعة من الإعجاب والحماية."
"لا أرغب أنا وزوجتي في حياة تتشكل بالصورة أو الصحافة أو التلاعب"، واختتم قائلاً. "كل ما نريده هو السلام والخصوصية والسعادة لنا ولعائلتنا المستقبلية."