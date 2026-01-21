ديفيد بيكهام: يُسمح للأطفال بارتكاب الأخطاء

ظهر اللاعب البالغ من العمر 50 عامًا لأول مرة علنًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعد أن نشر ابنه الأكبر، البالغ من العمر 26 عامًا، بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح تفاصيل الخلاف العائلي. صرخ مراسل من Sky News، "'ديفيد، هل لديك رسالة لبروكلين هذا الصباح؟" لم يرد لاعب كرة القدم.