"ديدبول" يقتحم "المنتقمون": تلميح غامض من "رايان رينولدز" يشعل التكهنات

فقد معجبو مارفل صوابهم بعد أن نشر رايان رينولدز تلميحًا غامضًا قد يشير إلى انضمام ديدبول إلى حفلة المنتقمين.

في وقت سابق من اليوم، نشر نجم فيلم "ديدبول وولفرين" صورة لشعار المنتقمين الشهير دون أي سياق.3 أثار المنشور ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تكهنات بأن المرتزق ذي اللسان السليط قد ينضم أخيرًا إلى "أعظم أبطال الأرض".

يأتي المنشور بعد أسابيع من الكشف الضخم عن طاقم فيلم "المنتقمون: يوم القيامة" والذي استمر لست ساعات. وفي حين كانت القائمة مثيرة للإعجاب، غابت عنها عدة أسماء كبيرة بشكل ملحوظ. وقالت "استوديوهات مارفل" إن القائمة لم تكن نهائية — خاصة مع قدوم فيلم "المنتقمون: الحروب السرية" في عام 2027 — لكن تلميح رينولدز المفاجئ دفع المعجبين إلى ربط النقاط، حيث طرح البعض نظريات حول كيفية انضمام ديدبول. وتساءل الكثيرون أيضًا عن كيفية انسجام فوضى ديدبول المخصصة للكبار (تصنيف R) مع تصنيف الفيلم العائلي (PG-13).

ما نعرفه عن فيلم "المنتقمون: يوم القيامة"

يُصوَّر فيلم "المنتقمون: يوم القيامة" كأحد أكبر تجمعات الأبطال في تاريخ مارفل، وهو يمزج بين الأبطال القدامى، والشخصيات المفضلة لدى المعجبين، والوجوه الجديدة. يشمل الطاقم المؤكد كلاً من كريس هيمسوورث (ثور)، وأنتوني ماكي (كابتن أمريكا)، وبول رود (الرجل النملة)، وتوم هيدلستون (لوكي).

وستتألق أيضًا قائمة الجيل الجديد من الأبطال، حيث ستعود كل من يلينا بيلوفا (فلورنس بيو)، وشانج-تشي (سيمو ليو)، وشوري (ليتيتيا رايت)، وعميل الولايات المتحدة (وايت راسل). وفي واحدة من أكثر التحركات إثارة للدهشة في الفيلم، سيعود روبرت داوني جونيور إلى عالم مارفل السينمائي — ولكن بصفته دكتور دوم، وليس الرجل الحديدي.

الآن، فقط الوقت كفيل بأن يخبرنا ما إذا كان ديدبول سيظهر لأول مرة بشكل رسمي مع المنتقمين في "يوم القيامة"، أم أن هذا مجرد مزحة أخرى من مزحاته المعتادة؟