"ديبيكا بادوكون" في مستشفى مومباي: هل حان وقت الولادة؟
والآن حان الوقت! فقد شوهد الثنائي الهندي الشهير "ديبيكا بادوكون" و"رانفير سينغ" وهما يصلان إلى مستشفى في مومباي، حسبما ذكرت صحيفة" تايمز أوف إنديا". وقد يعني هذا عدة أمور - فحصاً دورياً، أو انقباضات "براكستون هيكس" أو ولادة حقيقية (لا توجد نقاط لتخمين ما نأمله).
وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية أنهما شوهدا وهم يصلان إلى مستشفى "إتش إن ريلاينس" في مومباي بسيارتهما، يوم السبت.
ويبدو أن بادوكون مستعدة لأخذ قسط من الراحة من الأفلام هذا العام للتركيز على طفلها. وفقًا لـ"نيوز 18" News18، وتخطط للعودة إلى العمل في عام 2025. ونقلت"نيوز 18" عن مصدر قوله: "ستستمر إجازة الأمومة حتى مارس من العام المقبل. وبعد ذلك، ستنشغل على الفور بتصوير تكملة"كالكي" Kalki جنبًا إلى جنب مع "أميتاب باتشان" و"كمال حسن" و"برابهاس".
في 6 سبتمبر، زار سينغ وبادوكون معبد "سيدهيفيناياك" في مومباي، وقد شوهدا وهما يبتسمان وهم يتجهان إلى المعبد مرتدين ملابس تقليدية.
وأعلن الزوجان عن الحمل في فبراير/شباط الماضي وقالا إنهما ينتظران ولادة طفلهما في سبتمبر/أيلول المقبل.
ومؤخرًا، نشرا أيضاً عدداً من الصور من جلسة تصوير خاصة بالأمومة على موقع "إنستغرام".