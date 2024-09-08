"ديبيكا بادوكون" في مستشفى مومباي: هل حان وقت الولادة؟

ويبدو أن بادوكون مستعدة لأخذ قسط من الراحة من الأفلام هذا العام للتركيز على طفلها. وفقًا لـ"نيوز 18" News18، وتخطط للعودة إلى العمل في عام 2025. ونقلت"نيوز 18" عن مصدر قوله: "ستستمر إجازة الأمومة حتى مارس من العام المقبل. وبعد ذلك، ستنشغل على الفور بتصوير تكملة"كالكي" Kalki جنبًا إلى جنب مع "أميتاب باتشان" و"كمال حسن" و"برابهاس".