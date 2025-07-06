"ديبيكا بادوكون" تحصد أول نجمة هندية على ممشى المشاهير

تصدرت "ديبيكا بادوكون" عناوين الأخبار مؤخرًا لكونها أول ممثلة هندية تُختار لنجمة ممشى المشاهير في هوليوود. وتم الإعلان عن اسمها إلى جانب شخصيات مرموقة أخرى في عالم الترفيه.

أثار الإعلان بعض الدهشة، وتساءل الكثيرون عما إذا كان اسمها يستحق أن يُحفر في الذاكرة إلى جانب ممثلات معروفات مثل إميلي بلانت وماريون كوتيار. قد تكون ديبيكا من نجوم الصف الأول في السينما الهندية، إلا أن لها مشروعًا دوليًا واحدًا فقط في رصيدها - "XXX: عودة زاندر كيج".

تم اختيار الممثلة البالغة من العمر 39 عامًا، وغيرها من المكرمين هذا العام، من بين مئات الترشيحات، من قِبل لجنة اختيار ممشى المشاهير، وذلك في اجتماع عُقد في 20 يونيو/حزيران. ولكن كيف أصبحت مؤهلة أصلًا؟

ترشيح

اتضح أنه بإمكان أي شخص ترشيح نجمه المفضل بإذنه، وذلك بتعبئة نموذج ترشيح ممشى المشاهير على الموقع الرسمي، شريطة موافقة النجم أو إدارته على الترشيح. ويجب تقديم خطاب موافقة، وفقًا للموقع الرسمي لممشى المشاهير.

هناك 6 فئات يمكن ترشيح المشاهير فيها:

أفلام الحركة

تلفزيون

راديو

تسجيل

المسرح الحي/الأداء

الترفيه الرياضي

تشمل معايير الحصول على نجمة ما يلي: الإنجاز المهني، ومدة الخدمة في فئة الخمس سنوات أو أكثر، ومساهمات المجتمع، وضمان حضور المشاهير حفل التكريم في حال اختيارهم. ويُمنح الفائز مهلة تصل إلى عامين لحجز موعد حفل التكريم.

بعد أن تُجري لجنة اختيار ممشى المشاهير اختياراتها، يُصوّت مجلس إدارة غرفة هوليوود على النجمة. وللموافقة النهائية، تُقدّم الأسماء إلى إدارة الأشغال العامة في مدينة لوس أنجلوس.

تتلقى اللجنة ما معدله مئتا طلب سنويًا. ويتم التصويت على النجوم مرة واحدة سنويًا في يونيو. ويتم اختيار ما معدله ٢٤-٣٠ نجمًا سنويًا.

كم سعر النجمة؟

تُفرض رسوم رعاية قدرها 85,000 دولار أمريكي (312,215 درهمًا إماراتيًا تقريبًا) عند اختيار الفنان. تُستخدم هذه الرسوم لتغطية تكاليف إنشاء النجمة وتركيبها، بالإضافة إلى صيانة ممشى المشاهير.

يكتسب اختيار اسم ديبيكا هذا العام أهمية خاصة في صناعة السينما الهندية، إذ تُصبح أول ممثلة هندية تنال هذا التكريم. وكان الاسم الهندي الوحيد الذي سبقها في ممشى المشاهير هو سابو داستاغير، الذي نال نجمته عام ١٩٦٠. عمل سابو داستاغير بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وبريطانيا، وتوفي عن عمر يناهز ٣٩ عامًا.

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