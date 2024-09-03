"ديبيكا بادوكوني"تحتفل بأمومتها المنتظرة على"إنستغرام"
ارتقت "ديبيكا بادوكون" بجمال جلسة تصوير الأمومة إلى مستوى أعلى عندما نشرت أحدث صور لها على "إنستغرام".
ظهرت نجمة فيلم "كالكي 2898 دي" وهي في المراحل الأخيرة من الحمل في أحدث صورها التي انتشرت على نطاق واسع. وحتى وقت كتابة هذا المقال، تجاوز المنشور بالفعل 2.9 مليون إعجاب.
ظهرت في صور بالأبيض والأسود وهي تضحك مع زوجها رانفير سينغ، كما التقطتهما الكاميرا.
كما انتشرت بعض اللقطات الحركية للنجمة؛ ففي إحدى الصور تظهر وهي ترتدي سترة صوفية وتقفز، وفي صورة أخرى تظهر مرتدية زياً أسود شفافاً وتضع يدها على بطنها.
وفي التسمية التوضيحية للصور، أضافت ديبيكا رمز عين الحسد إلى جانبه رمز قلب أبيض ورمز لانهاية.
ينتظر النجمان مولودهما الأول الآن، وكانا قد أعلنا عن الحمل في شهر فبراير. تزوج الثنائي البالغ من العمر 38 عاماً في عام 2018 في حفل زفاف حميمي في بحيرة كومو بإيطاليا، وبمجرد عودتهما، أقاما جلسات تصوير وحفلات زفاف تشابه تلك التي تكون في أفلام بوليوود .