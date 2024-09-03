"ديبيكا بادوكوني"تحتفل بأمومتها المنتظرة على"إنستغرام"

ينتظر النجمان مولودهما الأول الآن، وكانا قد أعلنا عن الحمل في شهر فبراير. تزوج الثنائي البالغ من العمر 38 عاماً في عام 2018 في حفل زفاف حميمي في بحيرة كومو بإيطاليا، وبمجرد عودتهما، أقاما جلسات تصوير وحفلات زفاف تشابه تلك التي تكون في أفلام بوليوود .