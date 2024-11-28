"دوسة الكنافة بالفستق" تحفة فنية جديدة بدبي

ويخطط المطعم أيضاً لتقديم أطباق أخرى تواكب آخر صيحات الطعام. وأضاف "جوجال": "الابتكار هو أساس عملنا. بمجرد أن تلهمنا فكرة جديدة، أو نلاحظ اتجاهاً رائجاً، نبدأ على الفور في ابتكار أطباق جديدة. لذا، توقعوا المزيد من الأطباق الفريدة والمبتكرة منّا في المستقبل!"