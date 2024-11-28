"دوسة الكنافة بالفستق" تحفة فنية جديدة بدبي
إذا كنت ممن يتوقون لتجربة نكهات "الكنافة بالفستق" التي اجتاحت دبي مؤخراً، فأنت محظوظ! فقد انضم مطعم "يمي دوسة" (Yummy Dosa) إلى ركب هذه الموضة الطاغية، وذلك بطرحه "دوسة الكنافة بالفستق". وقال "جوجال باريك"، الشريك الإداري في "يمي دوسة": " تُعد الكنافة بالفستق من أكثر الأطباق رواجاً في العالم حالياً"، وأضاف: "لطالما كانت دوسة الشوكولاتة لدينا طبقاً مميزاً يحظى بإقبال كبير. لذلك، بدا دمج هاتين النكهتين الأيقونيتين وكأنه فكرة رائعة".
وأوضح "باريك" أن النتيجة عبارة عن تحفة فنية توازن بين قرمشة الدوسة، وحلاوة النوتيلا الشهية، ونكهة صلصة الفستق الفريدة، وملوحة جبن الكنافة الخفيفة.
من الواضح أن طبق الدوسة الفريد قد نال إعجاب الكثيرين. قال باريك: "لقد غمرتنا مشاعر الحب والحماس التي أظهرها الناس تجاه هذا الطبق. تسعدنا رؤية الناس وهم يشاركون آراءهم وانطباعاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
ويخطط المطعم أيضاً لتقديم أطباق أخرى تواكب آخر صيحات الطعام. وأضاف "جوجال": "الابتكار هو أساس عملنا. بمجرد أن تلهمنا فكرة جديدة، أو نلاحظ اتجاهاً رائجاً، نبدأ على الفور في ابتكار أطباق جديدة. لذا، توقعوا المزيد من الأطباق الفريدة والمبتكرة منّا في المستقبل!"