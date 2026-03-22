دموع ابنة جورجينيو تُشعل أزمة بين نجم إيطاليا وتشابيل روان

شن نجم كرة القدم جورجينيو فريلو، المعروف بحركاته في خط وسط ملعب كرة القدم، هجومًا مباشرًا على المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية تشابيل روان بعد أن قام فريقها الأمني بترهيب ابنته بالتبني.
ظهر الحادث للعلن عندما قال فريلو، المولود في البرازيل والذي يلعب الآن للمنتخب الإيطالي، إن عائلته مرت بموقف "مزعج للغاية" في ملاحظة على قصص إنستغرام.
"هذا الصباح، استيقظت ابنتي متحمسة بشكل لا يصدق، حتى أنها صنعت لافتة لأنها كانت سعيدة جدًا برؤية فنانة تعجبها حقًا، أو كانت تعجبها. @chappelroan،" قال فريلو في الملاحظة التي نُشرت باللغتين الإنجليزية والبرتغالية.
كانت زوجة فريلو، المغنية كاثرين هاردينغ وابنتهما في البرازيل لحضور مهرجان لولابالوزا البرازيل. كانت هاردينغ متزوجة سابقًا من الممثل البريطاني جود لو ويشترك الزوجان في ابنة، آدا.
ادعى الرياضي أن فريق تشابيل روان’s أساء معاملة ابنته خلال إقامتهم في فندق في ساو باولو.
"خلال وجبة الإفطار، مرت الفنانة بجانب طاولتهم،" كتب فريلو. "ابنتي، مثل أي طفل، تعرفت عليها، وأصابتها الإثارة وأرادت فقط التأكد من أنها هي حقًا."
يزعم لاعب كرة القدم أن ابنته لم تقترب حتى من روان ومرت فقط بجانب طاولتها. "لم تقل شيئًا، ولم تطلب أي شيء،" كتب. لكن ذلك كان كافيًا لإثارة "رد فعل غير متناسب" من أمن روان's، على حد قوله.
"جاء حارس أمن ضخم إلى طاولتهم بينما كانوا يتناولون الإفطار، وبدأ يتحدث بطريقة عدوانية مع زوجتي وابنتي، قائلاً إنه لا ينبغي لها أن تسمح لابنتي بـ 'عدم احترام' أو 'مضايقة' الآخرين."
يزعم فريلو، الذي يلعب لنادي فلامنغو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أن الأمن قال إنه سيقدم شكوى أيضًا إلى الفندق، مما ترك ابنته بالتبني البالغة من العمر 11 عامًا تبكي.
لم تعلق تشابيل روان بعد على الحادث.
Instagram/@jorginhofrello
أنهى منشوره بالقول إن المشاهير يجب أن "يفهموا أهمية المعجبين".
“في نهاية المطاف، هم من يبنون كل هذا،” قال. “آمل بصدق أن يكون هذا بمثابة لحظة للتفكير. لا ينبغي لأحد أن يمر بهذا، وخاصة ليس طفل.”
على الرغم من أن المنشورات لا تذكر آدا بالاسم، إلا أنه كان واضحًا أن فريلو كان يشير إليها.
آدا لو هي ابنة جود لو وكاثرين هاردينغ، 36 عامًا، المولودة في أيرلندا. كان الاثنان في علاقة قصيرة عام 2014، وفقًا لصحيفة The Sun، وحملت كاثرين بعد فترة وجيزة؛ ولدت آدا بعد عامين. انفصل الزوجان بعد فترة وجيزة.
كانت كاثرين متسابقة نهائية في مسابقة الغناء The Voice UK عام 2020.
لدى جورجينيو أربعة أطفال. يشارك اثنين مع زوجته السابقة ناتاليا ليتيري ولديه ابن من هاردينغ، التي تزوجها عام 2025.