دليل عطلة نهاية الأسبوع في دبي: من فطور السحاب إلى احتفالات النيون

افتتح مطعم OTHER أبوابه في دار الوصل كوجهة عصرية لتناول الطعام ذات تصميم متقدم، مصممة للحظات اليومية التي تتم بشكل جيد. خلال النهار، يركز المكان على المعجنات والقهوة المتخصصة والموكتيلات المصنوعة يدويًا في أجواء مشرقة ومريحة، قبل أن يتحول إلى تجربة عشاء مسائية تتشكل من قوائم موسمية وأطباق قابلة للمشاركة. تشمل الأطباق المميزة فيليه لحم البقر الحار، وساندويتش الهوت دوغ والكافيار، وبرجر لحم الواغيو من OTHER، مما يعكس نهجًا بديهيًا في الطهي يعتمد على المنتجات الطازجة. تم إنشاء المكان بواسطة The Food District وتصميمه بواسطة VERHAAL، ويوازن بين الألوان الجريئة والقوام الناعم، ويتطور بسلاسة من الصباح إلى الليل. يفتح يوميًا من الساعة 7 مساءً حتى 11 مساءً.