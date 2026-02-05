دليل عطلة نهاية الأسبوع في دبي: من فطور السحاب إلى احتفالات النيون

من وجبات البرنش (Brunch) المفعمة بالحيوية والأجواء الاحتفالية المتأخرة، إلى المطاعم ذات التصاميم الفنية ووجبات الإفطار بين السحاب؛ يزخر مشهد الطعام والحياة الاجتماعية في دبي بأسباب تدفعك للخروج هذا الأسبوع. سواء كنت في حالة مزاجية تسمح ببرنش على الطراز البريطاني مع موسيقى حية، أو تبحث عن جرعة كافيين هادئة، أو نكهات تايلاندية تحت أضواء النيون، أو غداء مريح في عطلة نهاية الأسبوع، فهناك دائماً شيء جديد وجدير بالملاحظة لتضيفه إلى خططك. إليك دليلنا المنسق لما يمكنك تناوله واحتساؤه في دبي نهاية هذا الأسبوع.
هل قال أحدهم قهوة؟
تعاون مقهى A Normal Day في "دار وصل" مع علامة المكملات الصحية Rite لتقديم قهوة الفطر ضمن قائمته اليومية، مما يوفر دفعة طاقة أكثر سلاسة وتوازناً. يمكن للزوار تجربة ثلاثة أصناف مفضلة: "مشروم أمريكانو"، "ديرتي ماتشا"، و"سبانيش لاتيه"، وجميعها محضرة من مزيج قهوة الفطر الذي أطلقته Rite حديثاً. يجمع هذا المزيج بين قهوة "أرابيكا" الفاخرة ومكونات "أدابتوجينيك" مثل فطر الكورديسيبس، التشاغا، الريشي، والجنسينغ السيبيري، ليمنح طاقة مستدامة وتركيزاً وهدوءاً مع 35 ملغ فقط من الكافيين وبدون الشعور بالخمول لاحقاً. تقدم هذه المشروبات ساخنة أو باردة، وهي مصممة لتناسب روتينك اليومي، سواء في صباح هادئ أو لاستعادة النشاط في منتصف اليوم، وهي متوفرة حصرياً في A Normal Day، مول دار وصل.
استمتع بوجبة فطور بريطانية متأخرة مفعمة بالحيوية
هل تبحث عن طريقة أنيقة لبدء عطلة نهاية الأسبوع؟ أطلق مطعم The Spaniel في "بلوواترز آيلاند" برنش جديداً يوم السبت يمزج بين الأطعمة البريطانية الكلاسيكية المريحة والأجواء الحيوية. يقدم البرنش كل سبت من الساعة 1 ظهرًا حتى 4 عصرًا أطباق "براسيري" مشتركة سخية، وأطباقاً رئيسية دسمة مثل "السمك والبطاطا"، وحلويات تبعث على الحنين مثل بودينغ التوفي. وبموقعه المقابل لـ "عين دبي"، يجمع هذا المطعم الحائز على تصنيف "ميشلان" بين المشروبات المتدفقة والترفيه الحي، الذي يبدأ بمطرب ثم يتحول إلى أجواء احتفالية بقيادة منسق موسيقى (DJ). صُمم هذا البرنش ليكون مناسبة اجتماعية حيوية للبالغين، مع التركيز على الطعام الجيد والموسيقى الرائعة. تبدأ الباقات من 349 درهماً في The Spaniel، بلوواترز آيلاند.
وجبة فطور تايلاندية متأخرة مضاءة بالنيون
يضيء مطعم سيب سونغ في فندق ريكسوس بريميوم دبي جميرا بيتش ريزيدنس ليالي الجمعة مع نيون نايت برانش، وهو حفل مسائي عالي الطاقة مستوحى من أجواء بانكوك الليلية. يقام البرانش كل يوم جمعة من الساعة 8 مساءً حتى 11:30 مساءً، ويجمع بين النكهات التايلاندية الجريئة وإيقاعات الدي جي، وأضواء النيون المتوهجة، وأجواء كهربائية لا تخطئها العين. يمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة طعام محددة من ثلاثة أطباق مع الاختيار من باقات المشروبات الخفيفة أو المنزلية أو الفاخرة التي تبدأ من 199 درهمًا إماراتيًا. صُمم نيون نايت برانش لأولئك الذين يحبون وجبات البرانش الصاخبة والمتأخرة والجاهزة للرقص، فهو يمحو الخط الفاصل بين العشاء والحفلة، ويحول بداية عطلة نهاية الأسبوع إلى احتفال كامل.
جرب مطعمًا جديدًا بتصميم مميز
افتتح مطعم OTHER أبوابه في دار الوصل كوجهة عصرية لتناول الطعام ذات تصميم متقدم، مصممة للحظات اليومية التي تتم بشكل جيد. خلال النهار، يركز المكان على المعجنات والقهوة المتخصصة والموكتيلات المصنوعة يدويًا في أجواء مشرقة ومريحة، قبل أن يتحول إلى تجربة عشاء مسائية تتشكل من قوائم موسمية وأطباق قابلة للمشاركة. تشمل الأطباق المميزة فيليه لحم البقر الحار، وساندويتش الهوت دوغ والكافيار، وبرجر لحم الواغيو من OTHER، مما يعكس نهجًا بديهيًا في الطهي يعتمد على المنتجات الطازجة. تم إنشاء المكان بواسطة The Food District وتصميمه بواسطة VERHAAL، ويوازن بين الألوان الجريئة والقوام الناعم، ويتطور بسلاسة من الصباح إلى الليل. يفتح يوميًا من الساعة 7 مساءً حتى 11 مساءً.
إفطار فوق السحاب
ابدأ يومك بملاحظة استثنائية في At.mosphere Lounge & Bar، الذي يقع على ارتفاع 442 مترًا فوق دبي في برج خليفة. تُقدم تجربة الإفطار الراقية هذه من الساعة 7 صباحًا حتى 12 ظهرًا، وتجمع بين إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على المدينة وقائمة إفطار راقية تضم الفيينوازري الذهبية، وأطباق الفاكهة الطازجة، والأجبان الحرفية، واللحوم الباردة، والأطباق المميزة الفاخرة، من البيض المطبوخ بإتقان إلى المسقعة الصباحية ووافل بروكسل المغطى بكريمة الشانتيه. السعر 450 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد.
نزهات غداء نهاية الأسبوع
يقدم مطعم Brasserie Frantzén غداءً مريحًا في عطلة نهاية الأسبوع. كل سبت وأحد من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 4 مساءً، يمكن للضيوف الاستمتاع بـ The Luncheon، الذي يضم قائمة من طبقين مع طبق جانبي بسعر 195 درهمًا إماراتيًا، مع خيار إضافة باقة مشروبات منسقة بسعر 245 درهمًا إماراتيًا. يفتح يوميًا للعشاء من الساعة 6 مساءً حتى 1 صباحًا، ويرحب بجميع الأعمار.