"دكتور سليب"، "مطاردة أمريكية"، "روبوت القتل"، "فوي! فوي! فوي!": أفضل اختياراتنا لمشاهدتها في نهاية الأسبوع

إليك قائمتنا غير النهائية لما يمكنك مشاهدته في دور السينما أو عبر البث المنزلي. أحضر جهاز التحكم والفيشار، واستعد لجرعة من الترفيه الحقيقي!

Doctor Sleep (دكتور سليب)

Apple TV+ | رعب

تخيل لو استطعت أن تسافر بين العوالم أثناء نومك، وترى واقعًا جديدًا وتحلم أحلامًا جديدة. الآن، ماذا لو فتحت عينيك وأنت لا تزال طفلاً واكتشفت تدريجيًا أنك عالق في أكثر ذكرياتك رعبًا؟ تستيقظ وداخلك رعب حقيقي، لكن الأسوأ من ذلك ليس تكرار رؤية الأشياء المخيفة بل معرفتك أن ما يخيفك في الليل حقيقي فعلاً – لأنه يطاردك طوال حياتك. هذه الحكاية المقتبسة عن ملك الرعب ستيفن كينغ تدور أحداثها بعد سنوات من فيلم The Shining الأسطوري، حيث يجد دان تورانس، مدمن الكحول الفاعل، نفسه مضطرًا لإنقاذ طفلة تملك قوى شبيهة به وتطارَد من طائفة غامضة. لكن لإنجاز ذلك، يجب عليه العودة إلى حيث بدأت كوابيسه... إلى تلك الممرات التي ما زالت تسكنها أشباح رعبه القديم.

يناسب محبي: The Shining، Truth or Dare، The Haunting of Hill House

بقلم كارشما ناندكولييار