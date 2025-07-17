"دكتور سليب"، "مطاردة أمريكية"، "روبوت القتل"، "فوي! فوي! فوي!": أفضل اختياراتنا لمشاهدتها في نهاية الأسبوع

إليك قائمتنا غير النهائية لما يمكنك مشاهدته في دور السينما أو عبر البث المنزلي. أحضر جهاز التحكم والفيشار، واستعد لجرعة من الترفيه الحقيقي!
Doctor Sleep (دكتور سليب)
Apple TV+ | رعب
تخيل لو استطعت أن تسافر بين العوالم أثناء نومك، وترى واقعًا جديدًا وتحلم أحلامًا جديدة. الآن، ماذا لو فتحت عينيك وأنت لا تزال طفلاً واكتشفت تدريجيًا أنك عالق في أكثر ذكرياتك رعبًا؟ تستيقظ وداخلك رعب حقيقي، لكن الأسوأ من ذلك ليس تكرار رؤية الأشياء المخيفة بل معرفتك أن ما يخيفك في الليل حقيقي فعلاً – لأنه يطاردك طوال حياتك. هذه الحكاية المقتبسة عن ملك الرعب ستيفن كينغ تدور أحداثها بعد سنوات من فيلم The Shining الأسطوري، حيث يجد دان تورانس، مدمن الكحول الفاعل، نفسه مضطرًا لإنقاذ طفلة تملك قوى شبيهة به وتطارَد من طائفة غامضة. لكن لإنجاز ذلك، يجب عليه العودة إلى حيث بدأت كوابيسه... إلى تلك الممرات التي ما زالت تسكنها أشباح رعبه القديم.
يناسب محبي: The Shining، Truth or Dare، The Haunting of Hill House
بقلم كارشما ناندكولييار
American Manhunt: Osama bin Laden (صيد أمريكي: أسامة بن لادن)
Netflix | 3 حلقات | سلسلة وثائقية
هل ترغب في القليل من التثقيف لكن بأكثر أسلوب سينمائي جذاب؟ تستمر نتفليكس في تجديد نوعية الترفيه المعلوماتي، واختيار هذا الأسبوع هو سلسلة وثائقية مشوقة تتبع لعشر سنوات من مطاردة زعيم القاعدة من أعقاب أحداث 11 سبتمبر حتى العملية السرية لفريق SEAL Team 6 في أبوت أباد. أهم ما يميز هذه السلسلة هو السرد العاطفي، مع شهادات مباشرة من محللي السي آي إيه، ولقطات أرشيفية نادرة، وشعور أخلاقي متوتر: هل قتل الإرهابيين هو الحل؟ إنها مزيج من درس في التاريخ وتشويق جاسوسي وسرد مشوّق بالكامل. حتى لو كنت تظن أنك تعرف القصة، فإن هذه الحلقات ستفاجئك بطريقة مختلفة!
يناسب محبي: سلسلة American Manhunt، الأعمال الوثائقية
بقلم سومايا ميهتا
MurderBot (مردربوت)
Apple TV+ | 10 حلقات | خيال علمي / كوميديا / أكشن
روبوت خرج عن السيطرة؟ في عام 2025، هذا الافتراض صار قريبًا من الواقع! لكن MurderBot يقدم هذه الفكرة بشكل ساخر وعاطفي في آن معًا. ألكسندر سكارسغارد يتألق في دور وحدة أمنية اخترقت برمجتها لتنال حرية الإرادة، لكنها بدلاً من التمرد على البشر تحاول إبقاء الأمور هادئة أثناء رعايتها لعلماء على كوكب فضائي خطير، بينما كل ما تريده حقًا هو مشاهدة مسلسلاتها المفضلة بسلام! المسلسل غريب، ذكي، ويحمل مشاعر إنسانية أكثر بكثير مما قد تتوقع من قصة عن روبوت ساخر. ومع موسم واحد فقط من 10 حلقات قصيرة، فهو مثالي للمتابعة دفعة واحدة في عطلة نهاية الأسبوع. وجمهور العمل سيكون على موعد مع موسم ثانٍ تم تأكيد إنتاجه.
يناسب محبي: Severance، Love, Death & Robots
بقلم حسين رضوي
بقلم حسين رضوي
Voy! Voy! Voy! (فوي! فوي! فوي!)
Netflix | عربي | دراما كوميدية
مستندًا إلى قصة واقعية، يروي فيلم "فوي! فوي! فوي!" قصة رجل ضاق ذرعًا بحياته في مصر ويحلم بالثراء في أوروبا. خطته؟ التظاهر بالعمى والانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين يسافر إلى بولندا. الفيلم من إخراج عمر هلال ويضم نخبة من نجوم العرب مثل محمد فراج ونيلي كريم وبيومي فؤاد. العمل مزيج بين الكوميديا المجنونة والدراما المؤثرة، ويغوص في أعماق الطموحات الإنسانية والأمل وخيبات الأمل، ويكشف عن عجائب واقعنا. استعد للضحك والتأمل والتعاطف مع رحلة حسن (محمد فراج). أُطلق هذا الفيلم بالتزامن مع "باربينهايمر" (Barbie وOppenheimer) لكنه حقق نجاحًا ساحقًا في شباك التذاكر العربي. وعن الاسم، فهو يُطلق على الكلمة التي ينادي بها اللاعب الكفيف ليعلن امتلاكه للكرة ويتجنب الاصطدام بالآخرين.
يناسب محبي: الدراما، الكوميديا الصادقة، والسينما العربية الأصيلة
بقلم راجاغوبالن فينكاتارامان
شاهدها جميعًا واستمتع بعطلة أسبوع مليئة بالتشويق والإلهام والضحك والمتعة الفكرية!