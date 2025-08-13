"دع قصة فيلم "الحرب 2" تبقى سرًا": هريثيك روشان جونيور يحث المعجبين على عدم "إفساد القصة"

عندما يأتي أحد إلى دور السينما لمشاهدة فيلم "الحرب العالمية الثانية" ، سيشعر بنفس القدر من المتعة والإثارة والترفيه الذي شعر به عند مشاهدته لأول مرة. حرق الأحداث ليس أمرًا ممتعًا، بل يؤثر بشكل كبير على تجربة المشاهدة. أرجوكم امنحونا الكثير من الحب، واجعلوا قصة "الحرب العالمية الثانية" سرًا للجميع.. نحن نعتمد عليكم،" أضافت NTR.