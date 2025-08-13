"دع قصة فيلم "الحرب 2" تبقى سرًا": هريثيك روشان جونيور يحث المعجبين على عدم "إفساد القصة"

بدأ العد التنازلي لفيلم "الحرب 2" ، أحد أكثر الأفلام ترقبًا لهذا العام، حيث يجمع هريثيك روشان وجونيور إن تي آر في مواجهة حماسية. ومع عرض الفيلم في دور السينما في 14 أغسطس، يوجه النجمان نداءً صادقًا إلى المعجبين ووسائل الإعلام والجمهور على حد سواء: حجب أي حرق للأحداث.
في رسالة مشتركة، حثّ الثنائي الجميع على كشف أسرار الفيلم وتقلباته وتحولاته على الشاشة الكبيرة، تمامًا كما خُطط لها. ونُقل عنهما قولهما: "لقد صنعنا فيلم "الحرب 2" بحبّ كبير، ووقت طويل، وشغف كبير"، مضيفين أنه مشهد سينمائي حقيقي يُعرض في دور السينما.
من إخراج أيان موخرجي، نرى في فيلم الأكشن الترفيهي هريثيك يستعيد دوره كجاسوس خارق كابير، مع جونيور إن تي آر في دور الشرير.
أفضل طريقة لمشاهدة هذا المشهد السينمائي المذهل هي في دور السينما، حيث تتكشف أمام أعينكم التقلبات والمنعطفات المتواصلة لهذه القصة الدرامية. لديّ طلب منكم جميعًا - وسائل الإعلام والجمهور والمعجبين - أن تتجنبوا حرق الأحداث مهما كلف الأمر، كما يقول هريثيك.
عندما يأتي أحد إلى دور السينما لمشاهدة فيلم "الحرب العالمية الثانية" ، سيشعر بنفس القدر من المتعة والإثارة والترفيه الذي شعر به عند مشاهدته لأول مرة. حرق الأحداث ليس أمرًا ممتعًا، بل يؤثر بشكل كبير على تجربة المشاهدة. أرجوكم امنحونا الكثير من الحب، واجعلوا قصة "الحرب العالمية الثانية" سرًا للجميع.. نحن نعتمد عليكم،" أضافت NTR.
يُعد تكملة فيلم War الناجح لعام 2019 الجزء السادس من سلسلة Spy Universe من إنتاج YRF، بعد Ek Tha Tiger و Tiger Zinda Hai و War و Pathaan و Tiger 3. كما تنضم كيارا أدفاني إلى فريق التمثيل بدور محوري.
مع تزايد الضجيج بسرعة وارتفاع المخاطر أكثر من أي وقت مضى، يعدك فيلم War 2 بحدث سينمائي مليء بالإثارة لن ترغب في إفساده.