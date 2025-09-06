"دريم كونسيرت" في أبوظبي يؤكد حضور أتيز وريد فيلفيت مع تكهنات بـحضور"إينهايبن"

باعتباره أطول حفل موسيقي في تاريخ الكيبوب، يُضيء هذا الحدث الأسطوري مسارح كوريا منذ عام ١٩٩٥. يحتفل الآن بنسخته الحادية والثلاثين، "دريم كونسرت" ليس مجرد عرض، بل هو جزء أصيل من تاريخ الكيبوب. لا تفوّتوا فرصة أن تكونوا جزءًا من إرث الكيبوب الأبرز.