"دريم كونسيرت" في أبوظبي يؤكد حضور أتيز وريد فيلفيت مع تكهنات بـحضور"إينهايبن"

في صباح يوم السبت، أعلن "كونسيرت الحلم" عن بعض الفرق في قائمته. تم التأكيد على مشاركة فرق أتيز (ATEEZ)، ريد فيلفيت (Red Velvet)، أول هاوز (All Hours) وتريبل إس (Triple S) في حديقة الاتحاد في 22 نوفمبر.
سيتم الإعلان عن القائمة الكاملة في 12 سبتمبر، وسيبدأ البيع المسبق في نفس اليوم عند الساعة 12 ظهرًا ويستمر حتى منتصف الليل.
الكثير من المعجبين يتكهنون — بناءً على إعلان تمهيدي في تيك توك — أن فرقة إينهايبن (Enhypen) قد تكون النجمة الرئيسية للكونسيرت، مما يمثل عودتهم إلى الإمارات بعد أن قدموا عرضًا هنا في 2022.
ألق نظرة على المقطع الترويجي هنا:
ستستمر الحفلة لمدة 7 ساعات. وسيفتح الأبواب الساعة 4 مساءً وستنتهي الحفلة عند 11:30 مساءً، وفقًا لما صرح به المنظمون. ويجب أن يكون القصر دون سن 18 مصحوبين بشخص بالغ.
باعتباره أطول حفل موسيقي في تاريخ الكيبوب، يُضيء هذا الحدث الأسطوري مسارح كوريا منذ عام ١٩٩٥. يحتفل الآن بنسخته الحادية والثلاثين، "دريم كونسرت" ليس مجرد عرض، بل هو جزء أصيل من تاريخ الكيبوب. لا تفوّتوا فرصة أن تكونوا جزءًا من إرث الكيبوب الأبرز.