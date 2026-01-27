دراما الجريمة الحقيقية.. مذكرات محرر "خليج تايمز" تتحول لمسلسل إثارة عالمي

استحوذت مجموعة "فيستاس ميديا" (Vistas Media Group) على حقوق تحويل كتاب "The Maz Files: Scoops, Scams and Showdowns" إلى عمل شاشة، وهو كتاب مذكرات للصحفي الاستقصائي الحائز على جوائز، مظهر فاروقي، المحرر الأول في صحيفة "خليج تايمز".

ويجري حالياً تطوير المشروع كمسلسل تحقيقات، صُمم كدراما إجرامية دولية رفيعة المستوى متجذرة في أحداث واقعية.

يستعرض كتاب "The Maz Files"، المستمد من مسيرة فاروقي المهنية التي امتدت لثلاثة عقود في الصحافة الاستقصائية، بعضاً من أخطر القضايا وأكثرها تعقيداً التي طاردها عبر القارات؛ فمن أروقة السلطة في دبي إلى المناطق الوعرة في أفريقيا وجنوب آسيا، يتابع السرد رحلة صحفي طارد الحقيقة بلا هوادة.

وقال فاروقي: "لم تُكتب هذه القصص بهدف الترفيه، بل كُتبت لكشف الحقيقة. الهدف ليس الإثارة، بل إظهار الكيفية التي تعمل بها الجريمة حقاً، وما يتطلبه الأمر لمواجهتها".

وعلى عكس دراما الجريمة الإجرائية التقليدية، يضع مسلسل "The Maz Files" الصحفي الاستقصائي في قلب العاصفة؛ حيث يعمل دون حصانة رسمية، متسلحاً فقط بمصادره، وحدسه، وشجاعته التي لا تلين.

وقد أدت تحقيقات فاروقي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أكثر من 250 مجرماً في جميع أنحاء العالم، كاشفاً عن عمليات احتيال دولية وجرائم مالية، وشبكات تهريب واقتصادات السوق السوداء، والاتجار بالبشر وخداع الهوية، وعصابات الجريمة الممنهجة، وعمليات احتيال مالي كبرى، بالإضافة إلى تحقيقات سرية وتعاون بين الوكالات الأمنية.

من جانبه، قال بيوش سينغ، الشريك المؤسس لشركة "فيستاس ميديا": "كتاب (The Maz Files) هو نوع من المواد التي تتطلب النزاهة والعمق. لقد عملنا عن كثب مع مظهر في البحث والسيناريو والتطوير لضمان أن المسلسل لا يجسد الجرائم فحسب، بل يجسد الشجاعة الكامنة وراء كشفها".