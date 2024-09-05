دبي: وفاة نجم"أكاديمية الشهرة"غاري فيلان"

يقول منشوره على فيسبوك في 15 أغسطس: "أنا حزين للغاية لمشاركة الأخبار المأساوية بأن غاري فيلان - صديقي والفنان الذي أدير أعماله - قد عُثر عليه ميتاً في شقته في دبي في عطلة نهاية الأسبوع. أنا حزين جداً ولا أستطيع حتى الآن وصف شعور عائلته وأصدقائه بعد العلم بهذا الخبر. لقد أحبه الكثير من الناس وأنا أفتقد بالفعل محادثاتنا، وإرساله لي لأحدث أغانيه التي كتبها، والمزاح الذي دار بيننا."