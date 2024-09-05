دبي: وفاة نجم"أكاديمية الشهرة"غاري فيلان"
توفى المغني "غاري فيلان"، المعروف بمشاركته في برنامج "أكاديمية الشهرة" "Fame Academy" ، عن عمر يناهز 42 عاماً في دبي.
وأكد أصدقاؤه وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، ولم يتم بعد تأكيد سبب الوفاة.
وشارك المغني في الموسم الثاني من برنامج "أكاديمية الشهرة" "Fame Academy" في عام 2003.
وبحسب ما كتب مدير أعمال فيلان، "سيمون هانينج" على فيسبوك، أن المغني عُثر عليه ميتاً في شقته في دبي، ثم أطلق هانينج حملة لجمع التبرعات لدفع تكاليف إعادة جثمانه إلى المملكة المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" .
يقول منشوره على فيسبوك في 15 أغسطس: "أنا حزين للغاية لمشاركة الأخبار المأساوية بأن غاري فيلان - صديقي والفنان الذي أدير أعماله - قد عُثر عليه ميتاً في شقته في دبي في عطلة نهاية الأسبوع. أنا حزين جداً ولا أستطيع حتى الآن وصف شعور عائلته وأصدقائه بعد العلم بهذا الخبر. لقد أحبه الكثير من الناس وأنا أفتقد بالفعل محادثاتنا، وإرساله لي لأحدث أغانيه التي كتبها، والمزاح الذي دار بيننا."
"لقد عملنا على أشياء مذهلة معاً، لقد كان يمثل كل ما تريده في الصديق. لقد تحطم قلبي حقاً."
وفي وقت لاحق، أبلغ المساهمين على صفحة "Just Giving"، قائلاً: "أعزائي جميعاً، لقد فعلناها! تم إحضار غاري إلى المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. لقد تحدثت مع عائلة غاري وقد غمرتهم رسائلكم الصادقة حيث اجتمعنا جميعاً لتحقيق هدف واحد. في غضون أيام قليلة ستبلغكم العائلة بتفاصيل جنازة غاري".
"في الوقت الحالي، أشكركم جميعاً جزيل الشكر، لم أكن أتخيل أبداً أننا سنتمكن من تحقيق الهدف بهذه السرعة. لقد لعب كل شخص كان قادراً على المساعدة دوره. أحبكم جميعاً وأحب غاري كثيراً."
استضاف برنامج "أكاديمية الشهرة" كل من "باتريك كيلتي" و "كات ديلي"، وفي هذا البرنامج الواقعي، يتنافس الموسيقيون الموهوبون الذين يعيشون في نفس المنزل على جائزة على مدار عدة أسابيع.