دبي: متحف الحلوى يفتح أبوابه الخميس ..تجربة لا تفوت
سيضفي هذا على يومك أجواءً حلوة، سيُقام أول متحف للحلوى في العالم في دبي - وأنت مدعو بالطبع.
سيحتوي المكان على 15 غرفة ذات طابع خاص بما في ذلك"سويتوبيا" Sweetopia، التي تضم شاشات عرض تفاعلية وحلويات وأنشطة مرحة، و"ليتيرجرام"وLettergram، حيث ترقص الحروف مع الحلوى؛ وChill and Thrill، حيث يمكنك تناول الأطعمة المجمدة مثل الآيس كريم؛ وNight in Paris، موطن للمأكولات الفرنسية الشهية؛ وGummy Bear Pool، حيث يمكنك الغوص في واحة سكرية.
وكان متحف الحلوى نشطًا على موقع إنستغرام، حيث دعا الجميع لتجربة ما يقدمه من حلوى. وجاء في إحدى المنشورات: "السكر والتوابل وكل شيء لذيذ! ستفتح أبوابنا قريبًا! قم بالإشارة إلى فريق الحلوى الخاص بك وخطط لزيارتك!" وجاء في منشور آخر: "متعة للعينين وبراعم التذوق - انغمس في عالمنا النابض بالحياة من الحلوى!"
يفتح المتحف أبوابه في 17 أكتوبر ويقع على طريق أم هرير. ويفتح المتحف أبوابه من الاثنين إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً ومن الجمعة إلى الأحد من الساعة 10 صباحًا حتى منتصف الليل. وتستغرق الزيارة 60 دقيقة.
المكان يمكن الوصول إليه بالكراسي المتحركة.
تبدأ أسعار التذاكر من 99 درهماً للأطفال و109 دراهم للكبار. ويمكن للأطفال دون سن الثالثة الاستمتاع بهذه التجربة مجانًا.