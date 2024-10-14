دبي: متحف الحلوى يفتح أبوابه الخميس ..تجربة لا تفوت

سيضفي هذا على يومك أجواءً حلوة، سيُقام أول متحف للحلوى في العالم في دبي - وأنت مدعو بالطبع.

سيحتوي المكان على 15 غرفة ذات طابع خاص بما في ذلك"سويتوبيا" Sweetopia، التي تضم شاشات عرض تفاعلية وحلويات وأنشطة مرحة، و"ليتيرجرام"وLettergram، حيث ترقص الحروف مع الحلوى؛ وChill and Thrill، حيث يمكنك تناول الأطعمة المجمدة مثل الآيس كريم؛ وNight in Paris، موطن للمأكولات الفرنسية الشهية؛ وGummy Bear Pool، حيث يمكنك الغوص في واحة سكرية.