دبي: "مايسي جراي" تغني في كوكاكولا أرينا 29 أغسطس

في العام الماضي، تصدرت المغنية عناوين الصحف، ليس بسبب موسيقاها المميزة، بل بسبب دخولها المستشفى. خلال ظهورها في برنامج "الحياة السريالية: فيلا الأسرار" على قناة MTV، كشفت أنها كانت تتناول دواء "أوزمبيك" لعلاج السكري (وإنقاص الوزن). عانت من عدد من الآثار الجانبية، مما استدعى دخولها المستشفى. وأوضحت أنها جربت الدواء لأنها "شخصية مغرورة نوعًا ما".