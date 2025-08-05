دبي: "مايسي جراي" تغني في كوكاكولا أرينا 29 أغسطس

نحلم برؤية أسطورة موسيقى الآر أند بي، مايسي غراي، وهذا الحلم سيتحقق هذا الشهر. ستُحيي مغنية فرقة "آي تراي " حفلاً غنائياً بصوتها الأجش في قاعة كوكاكولا أرينا في 29 أغسطس، ضمن جولة عالمية احتفالاً بمرور 25 عاماً على إصدار ألبومها الأول الحائز على ثلاث أسطوانات بلاتينية، "عن كيف الحياة".
لقد أصدرت مغنية السول على مر السنين 25 مليون أسطوانة، وفازت بجائزة جرامي، وتم ترشيحها خمس مرات، وتم تكريمها بجوائز بريت مرتين.
تشمل أغاني الممثلة والموسيقية الأمريكية جراي، واسمها الحقيقي ناتالي رينيه ماكنتاير، Leave Me Lonely وTime of My Life و Sweet Baby.
في العام الماضي، تصدرت المغنية عناوين الصحف، ليس بسبب موسيقاها المميزة، بل بسبب دخولها المستشفى. خلال ظهورها في برنامج "الحياة السريالية: فيلا الأسرار" على قناة MTV، كشفت أنها كانت تتناول دواء "أوزمبيك" لعلاج السكري (وإنقاص الوزن). عانت من عدد من الآثار الجانبية، مما استدعى دخولها المستشفى. وأوضحت أنها جربت الدواء لأنها "شخصية مغرورة نوعًا ما".
نقل عنها موقع Prevention.com قولها: "لقد اكتسبتُ وزنًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، وهذا هو الوقت المناسب تمامًا ليبدأ الجميع بالحديث عن أوزمبيك". "لذا، فكرتُ: حسنًا، أنا لا أفقد الوزن بالطريقة الصحيحة، دعوني أرى إن كان بإمكاني الحصول على واحدة من هذه."
هل أثر ذلك على أدائها على المسرح؟ استعدوا لاكتشاف ذلك.
٩٩ درهمًا (برونزية)؛ ١٩٩ درهمًا (فضية)؛ ٢٩٩ درهمًا (ذهبية)؛ ٣٩٩ درهمًا (ماسية). ٢٩ أغسطس، الساعة ٨ مساءً. قاعة كوكاكولا أرينا. تُفتح الأبواب الساعة ٦:٣٠ مساءً.
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