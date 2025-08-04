دبي: "مارون 5 " تستعد لإحياء احتفالات رأس السنة الجديدة

سيتضمن هذا الحفل الرسمي أمسيةً ترفيهيةً متنقلةً، وفرقةً موسيقيةً حيةً من 30 عازفًا، ومشروباتٍ فاخرةً مجانيةً، وبوفيهً يضمّ أطباقًا شهيةً من الكركند والكافيار والسوشي، بالإضافة إلى محطات طهيٍ حيةٍ وحلويات. وستشمل تجارب كبار الشخصيات المُحسّنة إمكانية الوصول إلى أجنحة سكاي ، وهي أجنحةٌ راقيةٌ مع خدمٍ خاصين، وخدماتٍ من مطاعم أتلانتس المميزة.