دبي: "مارون 5 " تستعد لإحياء احتفالات رأس السنة الجديدة

ستُحيي فرقة البوب العالمية الشهيرة مارون 5 حفل عشاء ليلة رأس السنة 2025 في أتلانتس، تحت عنوان " عالم الشتاء العجيب" . سيُقام الحفل يوم الأربعاء 31 ديسمبر، ويَعِد بليلة لا تُنسى من الموسيقى والمأكولات الفاخرة والاحتفالات تحت النجوم.
ستُحيي الفرقة الحائزة على جائزة غرامي، والتي اشتهرت بأغاني مثل "موفز لايك جاغر" و "شي ويل بي لافِد" و"باي فون" و "مابس" ، حفلاً موسيقياً حياً في الهواء الطلق، على خلفية جزيرة النخلة وأفق دبي الساحر. وسيُضاء عرضٌ مذهل للألعاب النارية سماء المنطقة، يمتد من أتلانتس النخلة إلى أتلانتس ذا رويال.
سيتضمن هذا الحفل الرسمي أمسيةً ترفيهيةً متنقلةً، وفرقةً موسيقيةً حيةً من 30 عازفًا، ومشروباتٍ فاخرةً مجانيةً، وبوفيهً يضمّ أطباقًا شهيةً من الكركند والكافيار والسوشي، بالإضافة إلى محطات طهيٍ حيةٍ وحلويات. وستشمل تجارب كبار الشخصيات المُحسّنة إمكانية الوصول إلى أجنحة سكاي ، وهي أجنحةٌ راقيةٌ مع خدمٍ خاصين، وخدماتٍ من مطاعم أتلانتس المميزة.
يمكن للأطفال الاستمتاع باحتفال منفصل في خيمة أساتير ، والتي سيتم تحويلها إلى منطقة صديقة للأطفال مع الألعاب والفنون والحرف اليدوية والسينما في الهواء الطلق.
فئات التذاكر:
مقاعد مميزة: ابتداءً من 6,500 درهم (للبالغين)، 4,500 درهم (للأطفال من 4 إلى 13 عامًا)
دائرة روج: ابتداءً من 8,500 درهم (للبالغين)، 5,500 درهم (للأطفال من 4 إلى 13 عامًا)
الدائرة الذهبية: 12,500 درهم إماراتي (للبالغين)، 8,500 درهم إماراتي (للأطفال من 0 إلى 13 عامًا)
جناح VIP Sky: ابتداءً من 200,000 درهم إماراتي لعشرة ضيوف
تتوفر التذاكر والإقامة عبر Platinumlist والموقع الإلكتروني الرسمي لمنتجع Atlantis.