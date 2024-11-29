"دبي للتسوق".. 38 يوماً من الترفيه والعروض الحية

ستقام أول ليالي مهرجان دبي للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول من 6 ديسمبر إلى 12 يناير 2025، لمدة 38 يوماً من "الترفيه المتواصل"، مع الألعاب النارية اليومية، وعرضي النافورة بعنوان "تخيل"، ومتجر مؤقت للبيع، وتجارب تناول الطعام، وسحوبات اليانصيب.