"دبي للتسوق".. 38 يوماً من الترفيه والعروض الحية
مع إطلاق النسخة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق بمفهوم جديد تماماً، ستكتظ دبي بالحفلات الموسيقية مع حضور العديد من النجوم وانطلاق العروض الحية المناسبة للعائلات.
ستقام أول ليالي مهرجان دبي للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول من 6 ديسمبر إلى 12 يناير 2025، لمدة 38 يوماً من "الترفيه المتواصل"، مع الألعاب النارية اليومية، وعرضي النافورة بعنوان "تخيل"، ومتجر مؤقت للبيع، وتجارب تناول الطعام، وسحوبات اليانصيب.
تقام حفلات موسيقية مجانية كل يوم سبت من مهرجان دبي للتسوق، حيث يحيي بعض النجوم العرب المشهورين حفلاتهم على المسرح. ويمكن للزوار حجز أماكنهم من خلال تطبيق "Blue Rewards".
فيما يلي تورايخ عروض ليالي مهرجان دبي للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول:
6 ديسمبر: أحمد سعد
7 ديسمبر: شمه حمدان
14 ديسمبر: ديانا حداد
21 ديسمبر: يارا مينا
4 يناير 2025: همس فكري
11 يناير 2025: إبراهيم السلطان
سيتم الإعلان عن عروض المزيد من الفنانين في الأسابيع المقبلة، مما يضمن استمرار الأجواء الاحتفالية طوال الموسم.
كل يوم أحد من 8 ديسمبر إلى 12 يناير 2025، سيتم عرض برنامج "إكس فاكتور" (X Factor) الشهير عالمياً على الهواء مباشرة في دبي فستيفال سيتي مول.
وستضم مسابقة الغناء ثلاث فئات، كل منها تحت إدارة الحكام المشهورين راغب علامة ورحمة رياض وفايز السعيد. وتحت إشرافهم، سيضيء المشاركون المسرح بأداء مذهل في سعيهم إلى النجومية.
الألعاب النارية، عرض "تخيل"
لن يكتمل أي احتفال في دبي فستيفال سيتي مول دون النافورة الراقصة الشهيرة وعرض الليزر "تخيل". تم تصميم عرضين جديدين حصرياً لمهرجان دبي للتسوق.
سيتم تشغيل شاشات المياه القياسية والليزر المبهر والعروض الحيوية بالتزامن وبشكل مثالي مع عرض "يا سلام يا دبي" الساحر في الساعة 6:30 مساءً وعرض "دبي كوكب آخر" الأخاذ في الساعة 9:15 مساءً مرتين يومياً، قبل أن يتم الاختتام بعرض الألعاب النارية المبهرة في الساعة 9:15 مساءً يومياً.