"دبي للتسوق" يحتفل بذكراه الثلاثين بحفل فني استثنائي

وسيتوّج المهرجان فعالياته بحفل غنائي استثنائي في الثامن من ديسمبر لـ "كوك ستوديو لايف" (Coke Studio Live)، لتقدّم لجمهور دبي مزيجاً فريداً من الموسيقى والثقافة الجنوب آسيوية. وسيشارك في إحياء هذا الحفل المنتج الموسيقي الشهير "زلفي" (Zulfi)، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن، منهم حسن رحيم وكافيش وكايفي خليل وعبد الحنان وعمير بوت وفرقة غاروي، بالإضافة إلى مفاجآت فنية أخرى سيتم الكشف عنها لاحقاً.