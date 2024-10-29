"دبي للتسوق" يحتفل بذكراه الثلاثين بحفل فني استثنائي
يُحيي مهرجان دبي للتسوق ذكراه الثلاثين بانطلاقة استثنائية، مُستهلاً احتفالاته بـ "مهرجان 321" الذي سيُقام على مدار ثلاثة أيام من 6 إلى 8 ديسمبر في كوكا كولا أرينا، بمشاركة نخبة من المواهب العالمية.
وسيتوّج المهرجان فعالياته بحفل غنائي استثنائي في الثامن من ديسمبر لـ "كوك ستوديو لايف" (Coke Studio Live)، لتقدّم لجمهور دبي مزيجاً فريداً من الموسيقى والثقافة الجنوب آسيوية. وسيشارك في إحياء هذا الحفل المنتج الموسيقي الشهير "زلفي" (Zulfi)، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن، منهم حسن رحيم وكافيش وكايفي خليل وعبد الحنان وعمير بوت وفرقة غاروي، بالإضافة إلى مفاجآت فنية أخرى سيتم الكشف عنها لاحقاً.
وبالتزامن مع فعاليات "مهرجان 321" الرئيسية، سيشارك "سيتي ووك" للمرة الأولى في الاحتفالات، مُقدماً لزوّاره باقة من الأنشطة الترفيهية المجانية في الهواء الطلق، إلى جانب عروض مميزة للمطاعم والفعاليات العائلية، ليكون بذلك وجهة مثالية تجمع بين متعة الأنشطة الداخلية والخارجية.
وسيشارك في إحياء هذا المهرجان كوكبة من نجوم الفن، منهم جورج وسوف وكاظم الساهر، ليُضفوا على عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق رونقاً خاصاً، ويحولوها إلى ذكرى خالدة.
وقد انطلقت عملية بيع التذاكر وسط ترقب جماهيري كبير لهذه السلسلة المميزة من الحفلات الموسيقية. ومع انطلاق الحدث الأبرز في دبي، يعد مهرجان دبي للتسوق في نسخته الثلاثين بموسم استثنائي زاخر بالموسيقى النابضة بالحياة والفعاليات الثقافية والتجارب الفريدة التي تُغطّي أرجاء المدينة، ليكون بذلك بداية مثالية لموسم العطلات.