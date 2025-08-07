دبي كانت البداية: "شوبي" يكشف عن رحلته الموسيقية التي انطلقت من الإمارات إلى العالمية

شوبي، منسق الموسيقى والمنتج الموسيقي، لديه قصة مرتبطة بتطور دبي. اكتشف حبه للموسيقى في مراهقته بالإمارة، حيث كان يُبدع في عزف مقطوعاته الموسيقية في المناسبات الخاصة والحفلات المدرسية قبل أن تُحدد خدمة البث المباشر على سبوتيفاي مسيرته المهنية بوقت طويل.

ما بدأ كهواية في غرفة طفولته تحول إلى قصة نجاح عالمية، بأكثر من مليون مستمع شهريًا على Spotify، وأغاني شهيرة مثل أغنيته "سوف تُحب" التي يغنيها لفرانك سيناترا (التي تجاوزت 60 مليون استماع) وأغنية "ستكون محبوبة". ومع ذلك، بعد عقد من العمل الجاد في عالم الموسيقى المستقلة في أوروبا، وكسب ثقته مع شركات الإنتاج المستقلة، عاد شوبي إلى وطنه.

عاد الفنان الهندي/الألماني، البالغ من العمر 35 عامًا، إلى دبي، ويعمل على موسيقى جديدة تجمع بين التأثيرات الإقليمية وموسيقى "تشيل هاوس" المميزة. في هذه المحادثة الصريحة، يتأمل شوبي في صعوده، وتحديات البدء من الصفر في ألمانيا، ولماذا تظل دبي نبض إلهامه.

بدأتَ إنتاج الموسيقى في مراهقتك، هنا في دبي. ما الذي جذبك إلى الموسيقى في البداية؟

خلال نشأتي في دبي، كنتُ دائمًا محاطًا بمزيج نابض بالحياة من الثقافات والأصوات - فأنتَ تتعرّف على موسيقى من ثقافات مختلفة في دبي. كانت فكرة استلهام هذه التأثيرات المتنوعة وابتكار شيء جديد وشخصي تمامًا أمرًا مثيرًا للغاية. كان لديّ أصدقاء من جامعات ومدارس متنوعة، وفي كل مرة كانوا يخططون لحدث، كانوا يبحثون عن منسق موسيقى أو شخص يفهم الصوت والإضاءة. وهكذا بدأتُ بالترويج لخبرتي والعزف في مناسبات مختلفة. كنتُ مفتونًا بقدرة مقطوعة موسيقية بسيطة على تغيير أجواء المكان وتوحيد الناس على حلبة الرقص. لقد كانت منفذًا إبداعيًا سمح لي بالتعبير عن نفسي والتواصل مع الآخرين بطريقة فريدة. ما أحبه هو تحدي تحويل لوحة بيضاء إلى مقطوعة موسيقية آسرة.

كيف كان المشهد الموسيقي في دبي عندما كنت في بداياتك، وكيف أثر ذلك عليك؟

كان وقتًا رائعًا للانطلاق. فبينما تشتهر المدينة بحياتها الليلية النابضة بالحياة ومنسقي الأغاني العالميين الذين يعزفون في النوادي، كان المشهد الموسيقي المحلي والمستقل قد بدأ للتو في ترسيخ أقدامه. ومع قلة الأماكن الراسخة وقلة المواهب المحلية، كان هناك مجال واسع للتجريب والتعاون. تعلمتُ أهمية العمل الجاد، والتواصل مع فنانين آخرين، وخلق فرصي الخاصة بدلًا من انتظارهم. علمني ذلك أن أكون بارعًا في استخدام الموارد وأن أستوعب مجموعة واسعة من التأثيرات الموسيقية، من الموسيقى السائدة إلى الموسيقى المستقلة. كنت محظوظًا بوجود مرشدين رائعين وشبكة علاقات متينة مكّنتني من التسلل إلى فعالياتهم ومشاهدتهم من خلف الكواليس ومتابعة ما يفعلونه. ثم كنت أعود إلى المنزل وأمارس نفس الشيء، ومن هنا نما الأمر تدريجيًا.