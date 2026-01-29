دبي في "الويكند"..الوجبات المجانية تلتقي بالإطلالات الخيالية

هل تبحث عن خطط لنهاية هذا الأسبوع؟ من وجبات الكربوهيدرات المجانية لعدائي الماراثون وحفلة أخوية بلا قواعد إلى شاي بعد الظهر المرتفع في السماء، وتجربة سبا جديدة تركز على طول العمر، ووجبة فطور وغداء إيطالية حيوية، فإن قائمة فعاليات دبي لنهاية الأسبوع لديها ما يناسب كل مزاج. سواء كنت تسعى وراء الطاقة أو المتعة أو الاسترخاء التام، إليك أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها في المدينة نهاية هذا الأسبوع:
باستا أديزيرو مجانية لعطلة نهاية أسبوع الماراثون
مع استعداد دبي لعطلة نهاية أسبوع الماراثون، تتعاون أديداس مع مصنع الباستا الإيطالي ساجرا لإطلاق باستا أديزيرو، وهي رافيولي محدودة الإصدار مستوحاة من حذاء أديزيرو إيفو إس إل وطقوس تحميل الكربوهيدرات العالمية التي يقسم بها العداؤون. متوفرة ليوم واحد فقط في 31 يناير في Adizero House of Fast في كايت بيتش، يمكن لعدائي الماراثون المسجلين الحصول على باستا مجانية بتقديم رقمهم أو بطاقة تعريف العداء، مما يحول التزود بالوقود قبل السباق إلى لحظة مجتمعية مشتركة. تمتد التجربة إلى ما بعد كايت بيتش من خلال شراكة حصرية مع كريم، مما يجعل باستا أديزيرو متاحة في جميع أنحاء دبي لفترة محدودة ويدعو العدائين والمقيمين على حد سواء للمشاركة في احتفال على مستوى المدينة بالتحضير لأسبوع السباق.
احضر حفلة أخوية
يستضيف Lucky Voice في فندق جراند ميلينيوم دبي حفلة أخوية عالية الطاقة يوم الجمعة 30 يناير، تبدأ الساعة 7 مساءً مع ليلة مستوحاة من فوضى السكن الجامعي في وقت متأخر من الليل والاحتفال بلا قواعد. توقع باقات طعام ومشروبات غير محدودة، وألعاب تخمير تفاعلية، ودعائم ذات طابع خاص، ومحطات مفاجئة، إلى جانب مشجعات LV، ودي جي جان بيرل الذي يعزف أغاني الحفلات، وجرعة من Blackout Mayhem لأولئك الذين يذهبون إلى أقصى الحدود. صُممت هذه الليلة لأي شخص يتطلع إلى استعادة أيام مجده أو احتضان الجنون، وتعد بموسيقى صاخبة، ومتعة فوضوية، وذكريات مضمونة، مع باقات تبدأ من 99 درهمًا للسيدات و 250 درهمًا للطعام والمشروبات غير المحدودة.
شاي بعد الظهر في قمة العالم
يمكن للضيوف الاستمتاع بواحدة من أكثر تجارب شاي بعد الظهر شهرة في العالم في At.mosphere Lounge & Bar، الذي يقع على ارتفاع 122 طابقًا فوق دبي في برج خليفة، حيث تضفي إطلالات الأفق الشاملة طابعًا مميزًا على تجربة هروب أنيقة. تُقدم التجربة يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 مساءً، وتتضمن سندويشات صغيرة شهية، وسكونز طازجة مخبوزة مع القشطة والمربيات، ومعجنات فنية، وأطباق رئيسية مختارة، ومجموعة من المشروبات الساخنة والمنعشة. يمكن للضيوف الاختيار بين La Gourmandise بسعر 450 درهمًا للشخص الواحد، أو Sparkling High Tea بسعر 550 درهمًا، أو Luxurious High Tea بسعر 850 درهمًا.
تجربة عافية جديدة تركز على طول العمر
أطلق السبا في فنادق ومنتجعات العنوان وفنادق بالاس تجربة طول العمر. تمزج رحلة العافية الشاملة هذه بين التشخيصات المتقدمة والعلاجات القائمة على العلم وطقوس الشفاء العريقة في أجواء من الفخامة الراقية. صُممت التجربة لتتجاوز زيارة السبا التقليدية، حيث تبدأ بتشخيصات طول العمر الشخصية وغير الجراحية التي تشكل علاجات مخصصة تركز على تجديد الخلايا وتخفيف التوتر واستعادة النوم وتوازن الأيض. يمكن للضيوف استكشاف مجموعة واسعة من العلاجات المتقدمة، بما في ذلك تشخيصات تكوين الجسم، والتعويم الحراري الجاف، والعلاج بالمكنسة الكهربائية، وجلسات اللياقة الذهنية، وتدليك أحجار الملح الهيمالايا، وعلاجات هايدرافيشل، وعلاج الوجه بالبلازما الضوئية، وعلاج الجسم بالإندوسفير، وكلها تُقدم من خلال نهج شامل للتجديد يهدف إلى استعادة التوازن والحيوية والرفاهية طويلة الأمد.
وجبة فطور وغداء إيطالية يوم الأحد
يرتقي Signor Sassi بأيام الأحد من خلال إصدار جديد جريء من وجبة Evviva Brunch حيث تنطلق Red Passion, Campari Edition في 1 فبراير، وتستمر من الساعة 1 ظهرًا حتى 4 مساءً في The St. Regis Gardens. تُقام هذه السلسلة الشهرية الخاصة، وتحتفل وجبة الفطور والغداء بـ la dolce vita من خلال النكهات الإيطالية الراقية التي أعدها الشيف التنفيذي لوكا روسي، والترفيه الحي من عازف الساكسفون والدي جي، وبرنامج مشروبات نابض بالحياة بقيادة Campari. تتضمن القائمة رحلة عبر الكلاسيكيات الإيطالية الإقليمية، من البوراتا مع طماطم داتيرينو وسلطة الأخطبوط إلى الكانيلوني الشهي، وتيمبالو ألا بولونيز، وساق لحم الضأن المشوي ببطء، تليها حلويات فاخرة. تبدأ الباقات من 495 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد.