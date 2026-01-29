دبي في "الويكند"..الوجبات المجانية تلتقي بالإطلالات الخيالية

يمكن للضيوف الاستمتاع بواحدة من أكثر تجارب شاي بعد الظهر شهرة في العالم في At.mosphere Lounge & Bar، الذي يقع على ارتفاع 122 طابقًا فوق دبي في برج خليفة، حيث تضفي إطلالات الأفق الشاملة طابعًا مميزًا على تجربة هروب أنيقة. تُقدم التجربة يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 مساءً، وتتضمن سندويشات صغيرة شهية، وسكونز طازجة مخبوزة مع القشطة والمربيات، ومعجنات فنية، وأطباق رئيسية مختارة، ومجموعة من المشروبات الساخنة والمنعشة. يمكن للضيوف الاختيار بين La Gourmandise بسعر 450 درهمًا للشخص الواحد، أو Sparkling High Tea بسعر 550 درهمًا، أو Luxurious High Tea بسعر 850 درهمًا.