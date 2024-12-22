دبي: "فارون دهاوان" في وطنه الثاني للترويج لفيلمه الجديد
الممثل الهندي "فارون دهاوان" ليس غريباً على دبي، المدينة التي يطلق عليها بحب "وطنه الثاني". وبينما عاد نجم بوليوود إلى الإمارات العربية المتحدة للترويج لفيلمه القادم "بيبي جون"، انضم إليه المخرج "أتلي" وزوجته "بريا" وزميلته الممثلة "كيرثي سوريش"، التي ستظهر لأول مرة في بوليوود بهذا الفيلم.
في حوار مع صحيفة خليج تايمز خلال جولتهم في دبي، يتحدث فارون وفريق عمل "بيبي جون" بصراحة عن علاقتهم الخاصة بالمدينة، والجاذبية الخالدة لقصة الفيلم، وكيف أن التحول إلى زوج وأب يعمق فهم الفنان لرواية قصص النساء، مما يسمح بمزيد من الفروق الدقيقة والأصالة.
"بيبي جون" يخطف الأنظار في دبي
سواء كان يحتفل بالعام الجديد في نخلة جميرا أو يستمتع بأجواء الشاطئ، فإن حب فارون للمدينة واضح في الطريقة التي يصف بها مغامراته في الأحياء المجاورة أو نزهاته في منتصف الليل لمشاهدة فيلم في دبي مول.
ويأمل الممثل أن تتغير الأمور هذا العام، حيث يتوافد الجمهور لمشاهدة فيلمه القادم المليء بالإثارة والحركة "بيبي جون". ويقول: "في كل عام، أشهد نمو دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه المرة، لدي فيلم يتم عرضه. وآمل أن تأتي دبي وأبو ظبي والإمارات العربية المتحدة بأكملها لمشاهدته".
خلال جولتهم الترويجية، قام نجوم فيلم "بيبي جون" بزيارة خاصة إلى القرية العالمية، مما جعلها ليلة لا تنسى بالنسبة لجمهورهم. ويضيف فارون: "أعود دائمًا لأن لدي الكثير من الأصدقاء هنا في دبي. أنا أحب المدينة. أشعر وكأنها موطني الثاني، حتى أنني أمتلك تأشيرة ذهبية، وهي مكان رائع لإحضار عائلتك. إنه مكان آمن، ونشعر دائمًا بالترحيب من قبل الجالية الآسيوية هنا".
أول ظهور في بوليوود
وانضمت إلى فارون في هذه الرحلة الترويجية الممثلة كيرثي، وهي ممثلة معروفة بعملها في السينما التاميلية والتيلجو والمالايالامية، والتي تقوم الآن بظهورها الأول الذي طال انتظاره في بوليوود مع الفيلم القادم.
وعندما سُئلت عما جذبها للمشاركة في هذا المشروع، أجابت كيرثي أن الفيلم يمثل "الحزمة الكاملة". وأضافت: "لم أكن لأطلب مشروعًا أفضل للدخول إلى صناعة السينما الهندية، مع فارون وأتلي وقصة قوية كهذه"، وتلقت الثناء من زميلتها في البطولة، التي سلطت الضوء على التزامها على الرغم من زوبعة زواجها الأخير.
عقدت الممثلة مؤخرًا قرانها على صديقها القديم، أنتوني ثاتيل، في حفل تقليدي في جوا، حيث احتفلا بالزفاف مع الأهل والأصدقاء المقربين. يقول فارون: "الزواج في الهند مناسبة كبيرة، ولكن ها هي تتولى الترويج لهذا الفيلم".
وفي محادثة مرحة مع زميلتها في البطولة، كشفت كيرثي أيضًا أنها تمتلك شقة في دبي، مما أثار استفزاز فارون الذي فوجئ بمعرفة أنها كانت تخفي الأمر. تقول كيرثي: "أنا لا أعيش هناك، لقد كان هناك الكثير من الارتباك. ذكرت بعض وسائل الإعلام أن زوجي يقيم في دبي، لكنني أود أن أوضح أن هذا غير صحيح. على الرغم من أنه رجل أعمال، إلا أنه في الواقع من كوتشي. ومع ذلك، سينتقل قريبًا إلى دبي".
التأثير الاجتماعي والسينما
"إن فيلم Baby John، الذي أنتج بواسطة Atlee وأخرجه Kalees، ليس فيلمًا مليئًا بالإثارة والتشويق فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تقديم تعليق قوي على سلامة المرأة. الفيلم مقتبس من فيلمه التاميلي الناجح Theri، وينبع من رغبة عميقة في معالجة هذه القضية الحرجة.
"منذ أكثر من عشر سنوات، حدث أمر كان العالم بأسره يتحدث عنه"، كما تتذكر أتلي، في إشارة إلى جريمة الاغتصاب الجماعي والقتل التي وقعت في دلهي عام 2012، والمعروفة باسم قضية نيربهايا. "اعتقدت أن الأمور ستتغير، لكن الحوادث المؤلمة لا تزال تظهر. ومن خلال سرد القصص، آمل أن أعبر عن هذه القضايا وأقدم حلولاً لها".
وقد ردد فارون هذا الرأي، مشيدًا بقدرة أتلي على نسج الموضوعات الاجتماعية في السينما التجارية. "في جميع أفلام أتلي، سواء كان فيلم "بيجيل" أو غيره، فإنه يتناول دائمًا القضايا المجتمعية. وهذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى المشاركة في هذا المشروع". وأضافت كيرثي: "تعكس أفلام أتلي احترامه العميق للنساء، وأدوارهن دائمًا جزء لا يتجزأ من السرد".
ولكن منظور المخرج فيما يتصل بتمكين المرأة ينبع من مساحة شخصية عميقة في حياته. ويقول إن زوجته بريا ساهمت في تغيير نظرته إلى الأمور على المستويين الشخصي والمهني، "فالمرأة قادرة على تغيير كل شيء. فإذا أعطيتها مساحة صغيرة، فإنها ستجعل منها منزلاً. وإذا أعطيتها ولداً، فإنها ستجعله رجلاً".
ويشير المخرج السينمائي أيضًا إلى أن الإرث الذي يأمل أن يتركه وراءه في السينما غالبًا ما يُساء فهمه تحت ستار "الأفلام الجماهيرية التي تركز على الأبطال". ويقول أتلي: "غالبًا ما يصنفني الناس على أنني مخرج "أفلام جماهيرية" أو "مُركز على الأبطال"، لكن تسليط الضوء على قصص النساء هو ما أسعى إليه حقًا. حتى أبطالي يسألونني، "أي امرأة تلعب دورًا مهمًا هذه المرة؟" وثقتهم برؤيتي تمكنني من الاستمرار في صنع مثل هذه الأفلام".
ويضيف قائلاً: "تلعب المرأة دورًا مهمًا في مجتمعنا، ونحن لا نعطيها التقدير الكافي. وإذا احترمنا المرأة أكثر، فسوف نخلق عالمًا أفضل".
احتضان الأبوة
بالنسبة لفارون، فإن فيلم "بيبي جون" يضرب وترًا شخصيًا عميقًا. بصفته أبًا جديدًا وشخصًا يجسد دور "أب الفتاة" في الفيلم، فقد تردد صدى السرد مع الممثل على مستويات متعددة. "لقد أصبحت شديد الحماية - لعائلتي وحتى المجتمع ككل. الظلم، وخاصة تجاه النساء، يغلي دمي. هذا ليس فقط من أجل الفيلم الذي أقوله، إنه قناعة شخصية. نحن بحاجة إلى خلق عالم أكثر أمانًا ومساواة للنساء ".
يعترف فارون بأن الأبوة أثرت أيضًا على الطريقة التي يتعامل بها مع شخصياته. "إن الأبوة تغيرك بطرق لا يمكنك توقعها. لقد منحني ذلك عدسة جديدة أرى من خلالها العالم".
كما شارك الممثل كيف أن إعادة النظر في أعمال أتلي السابقة، مثل المشهد المؤثر في فيلم "مرسال" حيث تلد امرأة، عمقت تقديره لحساسية المخرج. "يصور أتلي قوة المرأة ونضالها بمثل هذه الفروق الدقيقة. إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من رؤيته". وبينما يستعد الفريق لإطلاق فيلم "بيبي جون" في 25 ديسمبر، يتطلع جمهور الإمارات العربية المتحدة بفارغ الصبر لرؤية هذه الرؤية تتحقق.