دبي: "فارون دهاوان" في وطنه الثاني للترويج لفيلمه الجديد

وفي محادثة مرحة مع زميلتها في البطولة، كشفت كيرثي أيضًا أنها تمتلك شقة في دبي، مما أثار استفزاز فارون الذي فوجئ بمعرفة أنها كانت تخفي الأمر. تقول كيرثي: "أنا لا أعيش هناك، لقد كان هناك الكثير من الارتباك. ذكرت بعض وسائل الإعلام أن زوجي يقيم في دبي، لكنني أود أن أوضح أن هذا غير صحيح. على الرغم من أنه رجل أعمال، إلا أنه في الواقع من كوتشي. ومع ذلك، سينتقل قريبًا إلى دبي".