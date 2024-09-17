دبي: عرض موسيقي يعيد إحياء تاريخ موسيقى"بوليوود"
سيأخذ أكثر من 50 فناناً من فرقة "مالهار" الجمهور في رحلة عبر العصور المختلفة لموسيقى بوليوود في عرض موسيقي حي يحتفي بالإرث الموسيقي الغني لصناعة السينما الهندية. برفقة مقدمة البرامج "ار دي بافيترا مينون" من إذاعة "سيتي 1016 اف ام" (City1016FM) وراقصي مركز "تاباسيا للفنون الأدائية"، سيتم تقديم مزيج متكامل من الموسيقى والرقص والمسرح والمؤثرات البصرية المذهلة، ما يجعل هذا العرض حدثاً فنياً فريداً.
سيُقام العرض يوم السبت، 21 سبتمبر، الساعة 7:30 مساءً على مسرح مدرسة الإمارات الدولية في جميرا دبي، بتوقيع المخرج "كيفين أوليفر". وقال "أوليفر": "إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءاً من هذا العرض الرائع والمثير والمتنوع والحيوي. إن إخراج هذا الحدث، الذي يجمع بين الغناء والرقص والمؤثرات البصرية، يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لي".
وأضاف: "التحدي الأكبر كان في تحرير العديد من الأغاني الجميلة لسرد قصة تربط بين حقب مختلفة، من الأربعينات وحتى اليوم. أنصح جمهور الموسيقى والمسرح في الإمارات بعدم تفويت هذا العرض".
وأكد "جوغيراج سيكيدار"، مؤسس ومدير فرقة "مالهار"، على أهمية التوزيع الموسيقي في العرض، وقال: "إن جوهر هذا العرض هو الترتيب الموسيقي الرائع. ستتميز كل أغنية ومزيج موسيقي بتناغمات من أربعة أجزاء مع لمسة موسيقية هندية. وسيعمل المطربون الرئيسيون، برفقة جوقة كبيرة، على خلق تجربة صوتية غنية وغامرة. وسيستمتع الجمهور برحلة موسيقية مبتكرة وقوية تعرض تنوع موسيقى بوليوود على مر العقود".
سيسافر الجمهور في جولة تعيدهم إلى الماضي توضح تطور بوليوود، من كلاسيكيات الأبيض والأسود، مروراً بالعصر الذهبي للسينما، وعصر "الشباب الغاضب" المتمرد، وعصر التسعينيات العذب، وصولاً إلى عصر الديسكو النابض بالحياة والاندماج العالمي المعاصر اليوم، كل ذلك في عرض مثير لمدة ساعتين.
وسلطت "كروتي شاه"، الشريكة المؤسسة لـ "مالهار"، الضوء على البحث المكثف الذي تم القيام به لإعداد العرض، وقالت: "لقد لعب "جيريش شاه"، وهو خبير في موسيقى بوليوود، إلى جانب "أوشما شاه جاسوجا"، دوراً رئيسياً في تشكيل هيكل العرض. وقد استغرق الأمر ثلاثة أشهر من البحث المكثف لاختصار تاريخ بوليوود الواسع في هذا العرض الموسيقي الذي تبلغ مدته ساعتين".
تفاصيل العرض
سيقام عرض "100 عام من موسيقى بوليوود" يوم السبت، 21 سبتمبر، الساعة 7:30 مساءً في مسرح مدرسة الإمارات الدولية في جميرا، دبي.
التذاكر متاحة على موقع "بلاتينيوم ليست" (Platinumlist).