دبي: عرض موسيقي يعيد إحياء تاريخ موسيقى"بوليوود"

سيُقام العرض يوم السبت، 21 سبتمبر، الساعة 7:30 مساءً على مسرح مدرسة الإمارات الدولية في جميرا دبي، بتوقيع المخرج "كيفين أوليفر". وقال "أوليفر": "إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءاً من هذا العرض الرائع والمثير والمتنوع والحيوي. إن إخراج هذا الحدث، الذي يجمع بين الغناء والرقص والمؤثرات البصرية، يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لي".