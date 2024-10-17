دبي: "شيشير شارما" ينتقد ظاهرة المؤثرين في السينما

ولا يقتصر حماس "شارما" على فيلم "رامايانا" فحسب، فهو يتطلع أيضاً إلى إصدار أفلامه الأخرى، منها "بيون هايواي" (Pune Highway) الذي يُشارك في بطولته مع "أميت ساده" و"جيم سارب" و"مانجاري فادنيس" و"سوديب موداك" و"أنوفاب بال"، و"صونجز اوف بارادايز" (Songs of Paradise) مع "سابا أزاد" و"شيبا شادا" و"سوني رازدان" و"ليليت دوبي"، بالإضافة إلى فيلم "سانت توكارام" (Sant Tukaram) مع "سوبوده بهافي"، و"بارابل" (Parable) الذي يُشارك فيه مع مجموعة من الممثلين الشباب.