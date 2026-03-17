"دبي دولفيناريوم" يكرم أبطال التوصيل بدخول مجاني للعرض

في مدينة نادراً ما تتباطأ، يعتمد الكثير من إيقاعها على أولئك الذين يتنقلون باستمرار. من جولات البقالة في الصباح الباكر إلى توصيل الوجبات في وقت متأخر من الليل، أصبح فرسان التوصيل في دبي’ جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، وغالباً ما يعملون لساعات طويلة خلف الكواليس.
في لفتة مدروسة تقدر مساهمتهم، أطلق دبي دولفيناريوم مبادرة خاصة تتيح لهؤلاء الفرسان فرصة الابتعاد عن الاندفاع وتجربة شيء أكثر مغامرة.
يمكن لفرسان التوصيل الاستمتاع بدخول مجاني إلى عرض الدلافين & والفقمات عالي الطاقة، حيث تتصدر الدلافين والفقمات المدربة المسرح بحركات بهلوانية مرحة وقفزات أكروباتية وروتينات مصممة داخل ساحة مكيفة بالكامل.
سواء كانت استراحة سريعة فردية أو نزهة عائلية بين المناوبات، فإنها تقدم تجربة سهلة وممتعة.
يسري العرض من 15 إلى 22 مارس، وهو صالح لعروض الساعة 11 صباحاً و 2 ظهراً. يحتاج الفرسان ببساطة إلى إبراز بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم في شباك تذاكر دبي دولفيناريوم (حديقة الخور، البوابة 1).
يقتصر الدخول على أول 500 مقعد لكل عرض على أساس أسبقية الحضور. يرجى ملاحظة أن رسوم دخول حديقة الخور (5 دراهم) تفرض بشكل منفصل من قبل بلدية دبي، لذا يُنصح بالوصول مبكراً.
بطرق عديدة، يحافظ فرسان التوصيل على استمرارية نمط الحياة السريع في المدينة، خاصة خلال مواسم الذروة مثل رمضان، عندما يزداد الطلب.
تأتي المبادرة قبل عيد الفطر، ولا تقدم لحظة استرخاء فحسب، بل تعكس أيضاً ثقافة تقدير أوسع للأشخاص الذين يحافظون على سير حياتنا اليومية.
يُعرف دبي دولفيناريوم، أول مكان لعرض الدلافين & والفقمات الداخلي في الإمارات العربية المتحدة، بترفيهه المناسب للعائلات، بما في ذلك عروض الطيور الغريبة وتجارب السباحة التفاعلية مع الدلافين (مغلق أيام الثلاثاء).
لا يزال خيارًا شائعًا للمقيمين الباحثين عن نزهات ممتعة، على الرغم من أن الأضواء هذا الأسبوع لا تزال مسلطة بقوة على العطاء.
إلى جانب هذه المبادرة، تقدم العديد من المعالم السياحية الأخرى في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة أيضًا مبادرات تركز على المجتمع.
يشمل ذلك عروض إنترتينر دبي، وعروض العيد، والوصول بأسعار مخفضة إلى أماكن مثل أتلانتس أكوافنتشر وميراكل جاردن، مما يضيف إلى الطرق العديدة التي يمكن للمقيمين والزوار الاسترخاء والاستمتاع بها.